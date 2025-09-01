Общество

«Люди труда»: Как получить востребованную профессию в островском колледже? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись нового выпуска программы «Люди труда», которая вышла в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) 2 сентября. В нашем проекте мы популяризируем рабочие профессии, рассказываем о тех образовательных учреждениях, где молодые люди могут получить достойное образование и с гордостью называть себя человеком труда, работая в реальном секторе экономики.

Сегодня о том, как получить востребованную профессию, рассказала директор Островского многопрофильного колледжа Мария Калиненко.

Почему престиж среднего профессионального образования и престиж рабочих профессий в последние годы кажется невысоким и как изменить отношение общества к рабочим профессиям? Чему учат в Островском многопрофильном колледже? Есть ли привязка к потребностям рынка труда? Каковы условия обучения и проживания для студентов? Ведущая - Любовь Кузнецова.