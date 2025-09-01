Общество

Предложения по обновлению общественных территорий собирают в Великих Луках

От жителей города Великие Луки принимаются пожелания и конкретные предложения для проведения благоустройства общественных территорий, признанных победителями рейтингового голосования, которые будут обновляться в 2026 году в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Внести пожелания и предложения можно на платформе Госуслуги.ру.

«Ваши предложения и пожелания будут учтены при производстве работ. Давайте вместе формировать облик нашего города!» - обратились представители администрации к жителям.