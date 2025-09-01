Общество

«Ростелеком» представил цифровые сервисы на праздновании 1166-летия Великого Новгорода

«Ростелеком» принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных 1166-летию Великого Новгорода. Компания представила актуальные предложения для абонентов и провела турнир по детской настольной игре «БезОпасный интернет», в которую уже дважды играли в Пскове в рамках 25-летия ПЛН.

Фотографии: «Ростелеком»

На площади Победы-Софийской «Ростелеком» развернул интерактивную зону, в которой все желающие могли познакомиться с услугами и сервисами компании, а также получить индивидуальную консультацию. В преддверии нового учебного года особый интерес аудитории вызвал образовательный онлайн-сервис «Ростелеком. Лицей».

«“Ростелеком. Лицей” — удобный сервис, которой хорошо дополняет школьную программу. Платформа объединяет видеоуроки по всем предметам для учеников 1–11 классов, интерактивные тренажеры и проверочные тесты. Обучающие курсы помогут улучшить знания по конкретному предмету, а также эффективно подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ», - сказала директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова.

Компания также представила возможности умного видеонаблюдения и сервисы личной киберзащиты, обеспечивающие безопасность в онлайн-среде.

С темой кибербезопасности познакомились и юные гости праздника. Специально для них «Ростелеком» организовал турнир по настольной игре «БезОпасный интернет», которую компания разработала в партнерстве с детским журналом «Радуга» из Республики Коми. Дети бросали кубик и продвигались по игровому полю, отвечая на вопросы о сайтах, соцсетях и программах, парольной защите, кибербуллинге и правилах поведения в Сети.

И дети, и взрослые получили подарки от компании — экземляры настольной игры «БезОпасный интернет», приятные сувениры, а также промокоды на подписку в видеосервисе Wink.