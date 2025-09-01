Общество

Завершилась работа по преображению воинского мемориала в деревне Ершово Псковской области

Завершилась работа по преображению воинского мемориала в деревне Ершово. Об этом пишет глава Псковского района Наталья Федорова в соцсети ВКонтакте.

Фотографии: Наталья Федорова / ВКонтакте

«Труд и добрые помыслы десятков людей воплотились в жизнь и изменили внешний облик самого братского захоронения и близлежащей территории. Отрадно, что такой большой и даже амбициозный проект мы смогли реализовать в год 80-летия Великой Победы и Год защитника Отечества. Всё начиналось в ноябре прошлого года с казалось не осуществимой, но такой очевидной именно в этом месте, где упокоены 3540 воинов Красной Армии, идеи создания первого в нашем районе вечного огня», - пишет Наталья Федорова.

По её словам, эту инициативу поддержал руководитель «Газпром межрегионгаз Псков» Антон Дымов, и в число 120 населенных пунктов России и программу компании «Храним огонь Победы» вошёл Псковский район. Параллельно, при помощи наших социальных партнеров, благотворителей, шефов и активистов ТОС «ЕршоВо» в порядок приводился сам мемориал. В преддверии Дня Великой Победы состоялось его масштабное открытие с запуском вечного огня.

А финальная точка поставлена 2 сентября: на прилегающей к мемориалу территории активисты ТОС «ЕршоВо» разбили парк имени Героя Советского Союза, сержанта Ильи Коровина, повторившего при освобождении нашего района в марте 1944 года подвиг Александра Матросова и упокоенного на мемориале.

«На средства грантов Правительства области и Администрации района (в целом без малого 800 тысяч рублей), благодарю трудолюбию активистов ТОС территория очищена от мусора и переросших деревьев, обустроена пешеходная дорожка, подключено освещение и видеонаблюдение, установлен информационный щит, скамейки и урны, высажены деревья. Таким образом, рядом с мемориалом появилась зона спокойного отдыха для жителей деревни и посетителей мемориала. Сердечное спасибо всем и каждому, кто вложил свой вклад в это большое и важное дело!» - заключила глава Псковского района.