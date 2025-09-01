Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
инфографика регистрируем ТОС
ПЛН 25 лет
вкусно и полезно плавленый сыр
развивающие секции для детей
День картофельного поля
«Гельдт» приглашает на банную церемонию
Театральный ужин
Псков летние террасы
МАФы Пскова и Великих Лук
о работе профсоюзных здравниц
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Чем трактор лучше ламборджини
Педагог стала фермером
Задержание ректора ПсковГУ
 
 
 
ещё Общество 01.09.2025 19:290 СОБЫТИЕ: Торжественный вечер в честь 25-летия ПЛН 03.09.2025 08:000 Жители Псковской области наблюдали северное сияние в разных уголках региона в ночь на 3 сентября 03.09.2025 07:300 Потребление безалкогольного пива в России выросло на 8% 03.09.2025 07:000 Жертв теракта в Беслане вспоминают 3 сентября 02.09.2025 23:080 Над Псковской областью видно полярное сияние. ФОТО 02.09.2025 22:000 Врач рассказал о быстрых способах успокоить учащенный пульс
 
 
 
Самое популярное 27.08.2025 10:521 Интерактив: Мастер парковки на улице Вокзальной 27.08.2025 14:550 Видеофакт: Кафе на воде уплыло из Пскова 28.08.2025 11:351 Четыре человека пострадали при наезде на лося в Пскове. ФОТО 29.08.2025 09:520 Ночью на юге Псковской области сбили беспилотник 01.09.2025 18:000 Рейтингомер: увольнение Бабинина, бегство из КПРФ и свинья от госмедиахолдинга
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Потребление безалкогольного пива в России выросло на 8%

03.09.2025 07:30|ПсковКомментариев: 0

Потребление безалкогольного пива в России в первом полугодии 2025-го увеличилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили аналитики компании AB InBev Efes.

В России станет сложнее подделывать пиво и сидр : Псковская Лента Новостей / ПЛН

«Мы наблюдаем интерес потребителей к безалкогольному сегменту ввиду развивающегося тренда на здоровый образ жизни», — рассказал директор по взаимодействию с органами государственной власти AB InBev Efes Вячеслав Ефимов.

По его словам, традиционно драйвер роста производства и продаж такого пенного напитка — сезонный фактор. Как правило, весной и летом спрос на пивоваренную продукцию растет, производители увеличивают объемы выпуска. Представитель компании также подчеркнул, что в целом по рынку до января 2025 года шел активный восходящий тренд, который доминировал с сентября 2023-го, пишут «Известия».

«Он связан с обелением отрасли после внедрения маркировки и ряда инициатив по борьбе с неучтенным оборотом, включая Реестр производителей, борьбу с «наливайками», — отметил Вячеслав Ефимов.

Гендиректор группы компаний «Таркос» (занимается производством пива и других слабоалкогольных напитков) Дмитрий Тарасевич отметил, что потребление безалкогольного пива — не только российский, но и общемировой тренд.

По данным «Агроэкспорта», Россия за семь месяцев 2025-го поставила на зарубежные рынки более 7 тыс. т безалкогольного пива на более чем $4 млн. По сравнению с аналогичным периодом 2024-го экспорт вырос на 44% в натуральном выражении и на 50% — в стоимостном. Больше всего такого напитка наша страна поставляет в Белоруссию, Казахстан, Иран, ОАЭ и Узбекистан.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
На что вам денег не хватает?
В опросе приняло участие 92 человека
03.09.2025, 08:400 В России предложили увеличить страховой стаж в декрете до трех лет за каждого ребенка 03.09.2025, 08:200 Новый порядок расследования коммунальных аварий могут ввести в России 03.09.2025, 08:000 Жители Псковской области наблюдали северное сияние в разных уголках региона в ночь на 3 сентября 03.09.2025, 07:300 Потребление безалкогольного пива в России выросло на 8%
03.09.2025, 07:000 Жертв теракта в Беслане вспоминают 3 сентября 02.09.2025, 23:080 Над Псковской областью видно полярное сияние. ФОТО 02.09.2025, 22:000 Тишина как способ улучшить самочувствие: советы эксперта 02.09.2025, 22:000 Врач рассказал о быстрых способах успокоить учащенный пульс
02.09.2025, 21:400 ТОС «Ершово» разбил парк имени Героя Советского Союза Ильи Коровина 02.09.2025, 21:200 Два воинских захоронения благоустроили в Опочецком округе 02.09.2025, 21:000 Ограничение скорости будет действовать на четырёх участках трассы Р-23 «Псков» 3 сентября 02.09.2025, 20:590 Над Россией начинаются интенсивные полярные сияния
02.09.2025, 20:400 Завершена укладка нового асфальта на участке дороги Плюхново – Кудряницы в Псковской области 02.09.2025, 20:200 В Великих Луках отметили День образования патрульно-постовой службы полиции 02.09.2025, 20:000 На Стефаниевской церкви Мирожского монастыря в Пскове завершается монтаж кровли 02.09.2025, 19:400 Страх перед ограничениями заставил водителя из Дедовичей выплатить ущерб за аварию
02.09.2025, 19:200 На нескольких улицах в Великих Луках отключат электроэнергию 3 сентября 02.09.2025, 19:000 Продолжается операция «Мак» в Псковской области 02.09.2025, 18:400 Заявки со всей России поступают на фестиваль бэби-спектаклей «Кроха-фест» псковского театра 02.09.2025, 18:200 Музей-заповедник приглашает узнать о международной торговле Пскова
02.09.2025, 18:000 В ГД предложили включить в школьную программу уроки по сохранению лесов 02.09.2025, 18:000 Акция «Голубь мира» пройдет в Пскове в День солидарности в борьбе с терроризмом 02.09.2025, 17:540 «Ростелеком» представил цифровые сервисы на праздновании 1166-летия Великого Новгорода 02.09.2025, 17:420 «Люди труда»: Как получить востребованную профессию в островском колледже? ВИДЕО
02.09.2025, 17:400 Подготовку к отопительному сезону обсудят на ближайшей сессии великолукской гордумы 02.09.2025, 17:390 Двух псковичей приговорили к тюремному сроку за покушение на сбыт наркотиков 02.09.2025, 17:360 Олег Брячак выступил за ужесточение миграционной политики 02.09.2025, 17:340 Директор островского колледжа: Молодежь хочет быстрее начать работать
02.09.2025, 17:300 «Гайд-парк»: Как «Новые люди» решают проблемы избирателей? ВИДЕО 02.09.2025, 17:210 Выездная вакцинация против гриппа стартовала в Псковской области 02.09.2025, 17:170 Андрей Маковский: Депутаты работают тогда, когда бездействует исполнительная власть 02.09.2025, 17:130 Как защитить ребёнка от мошенников в цифровом мире, рассказал эксперт
02.09.2025, 17:070 В однодневный тур в Вечашу и Любенск приглашают псковичей 13 сентября 02.09.2025, 17:040 В Китае разработали космическую стиральную машину 02.09.2025, 17:020 Председатель Псковского областного суда: Работа ПЛН заслуживает особого признания 02.09.2025, 17:000 День в истории ПЛН. 2 сентября
02.09.2025, 16:560 Основы ведения бизнеса смогут бесплатно освоить псковские пенсионеры 02.09.2025, 16:540 Эксперт предложил вписать гужевой транспорт в туристическую инфраструктуру Пскова 02.09.2025, 16:470 Создан препарат, уничтожающий борщевик с эффективностью до 100% 02.09.2025, 16:440 Зверька-водолея нашли псковские археологи на месте установки памятника князю Довмонту
02.09.2025, 16:370 Андрей Маковский: То, что обозначается фракциями на «10-минутках гнева», решается за следующую неделю 02.09.2025, 16:290 Подписан контракт на ремонт двух участков улицы Вокзальной в Пскове 02.09.2025, 16:280 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» 2 сентября 02.09.2025, 16:190 «Гонки по вертикали»: За ПЛН!
02.09.2025, 16:180 Налоговая напомнила псковичам способ проверить сведения об имуществе онлайн  02.09.2025, 16:140 Завод «Титан-Полимер» завершил подготовительные работы к отопительному сезону 02.09.2025, 16:062 Реплика Константина Калиниченко: т. н. «День знаний» 02.09.2025, 16:020 Молодые псковичи завоевали золотые медали на соревнованиях по джампингу
02.09.2025, 16:000 Встретить осень псковичи могут с новым автомобилем 02.09.2025, 15:570 Андрей Маковский: Тренд в обращениях граждан сместился в сторону ЖКХ 02.09.2025, 15:500 Предложения по обновлению общественных территорий собирают в Великих Луках 02.09.2025, 15:440 «Мастер и Маргарита», «Чебурашка» и «Слово пацана»: названы лучшие отечественные экранизации за последние 5 лет
02.09.2025, 15:400 Около 300 человек прошли обучение для наблюдения за выборами в Псковской области 02.09.2025, 15:380 Больничный городок и детсад в Острове останутся без горячей воды до 5 сентября 02.09.2025, 15:280 В два миллиона рублей обойдется ремонт аварийных участков теплотрассы в Локнянском округе 02.09.2025, 15:191 Прибывшую из Краснодарского края женщину осудили в Пыталово за попытку незаконно покинуть РФ
02.09.2025, 15:130 Первенство по велоспорту памяти тренера Анатолия Сидорова пройдет в Великих Луках  02.09.2025, 15:030 Андрей Маковский: Двухуровневая система неэффективна для Псковской области 02.09.2025, 15:010 Новый избирательный участок организовали в псковской деревне Борисовичи 02.09.2025, 14:530 Директор островского колледжа: Профориентационную работу надо начинать с детсада
02.09.2025, 14:410 Средняя премия по годовым полисам ОСАГО за семь месяцев снизилась на 5% 02.09.2025, 14:330 Сбитый на улице Розы Люксембург в Пскове ребенок находится в состоянии средней тяжести 02.09.2025, 14:140 Петр Крупеня: Желаю ПЛН многие десятилетия успехов 02.09.2025, 14:110 Дети из Пушкиногорской санаторной школы-интерната начали учебный год в «Михайловском»
02.09.2025, 13:530 Жители Опочки временно не могут получить льготные лекарства в своем городе 02.09.2025, 13:420 Эксперт рассказал, как платформенный подход в ИИ улучшает управление качеством на производстве 02.09.2025, 13:410 Суды в Псковской области отклонили несколько исков по оспариванию отказа в регистрации кандидатами на выборах 02.09.2025, 13:290 Андрей Маковский: В Псковской области возрастает престиж муниципальной службы
02.09.2025, 13:260 «Пропитанное нечистотами подземелье» обнаружили в доме на улице Текстильной в Пскове 02.09.2025, 13:190 Восемь псковских блогеров сразятся за место в финале всероссийского проекта 02.09.2025, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Люди труда»: Как получить востребованную профессию в островском колледже? 02.09.2025, 12:590 На первую осеннюю вечернюю пробежку приглашают псковичей 2 августа
02.09.2025, 12:470 Псковичи завоевали шесть медалей на соревнованиях по бадминтону в Чите 02.09.2025, 12:430 С генподрядчика взыскали более 3,8 млн рублей за содержание зеленых зон в центре Пскова 02.09.2025, 12:370 В августе 55 женщин в Псковской области родили третьего ребенка 02.09.2025, 12:230 МегаФон запускает безлимит на MAX
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru