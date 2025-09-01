Псковcкая обл.
Общество

Ввоз 1,2 тонны белорусской говядины пресекли на границе РФ в Псковской области

03.09.2025 16:23|ПсковКомментариев: 0

В конце августа государственные инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора пресекли попытку ввезти в Россию партию говядины весом 1,2 тонны. Продукция перемещалась автотранспортом, не оснащенным необходимым холодильным оборудованием, что нарушало ветеринарно-санитарные нормы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

В ходе ветеринарного контроля установлено отсутствие маркировки (клейм) на перемещаемом товаре и отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих его безопасность и происхождение. В ходе ветеринарно-санитарного досмотра проведена денатурация товара раствором метиленовой сини.

Кроме того, согласно указанию Россельхознадзора, ввоз в Российскую Федерацию говядины на кости с территории Республики Беларусь, не имеющей официального статуса Международного эпизоотического бюро по губкообразной энцефалопатии, запрещен.

Перемещение мясосырья по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза. Товар отправили назад в Республику Беларусь.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
ПЛН в телеграм
 

 
Лента новостей
