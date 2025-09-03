Общество

Псковичи и сибиряки договорились укреплять межпарламентские связи для сохранения исторической памяти

Совместные проекты, посвящённые сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне и укреплению связей между фронтовыми и тыловыми регионами, будут реализовывать парламентарии Псковской и Томской областей, Кузбасса и Алтайского края, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фотографии предоставлены парламентом Кузбасса

Соглашение о сотрудничестве между законодательными органами четырёх субъектов РФ подписали спикеры региональных парламентов: Александр Котов, Оксана Козловская, Алексей Зеленин и Александр Романенко. Церемония состоялась 3 сентября в Кемерово в рамках проходящих там мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы.

«Мы хотим показать, что Победу ковали общими усилиями. Те люди, которые сражались на передовой, наши бойцы – слава им и вечная память, и те, кто приближал Победу в тылу, работая в госпиталях, на предприятиях, делая все необходимое, чтобы обеспечить фронт. Это очень важно, и мы эту работу будем продолжать», - прокомментировал Александр Котов взаимное стремление депутатов к расширению и укреплению межпарламентских связей, уделяя особое значение сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне.

Подписанное соглашение предусматривает не только межпарламентское взаимодействие, но и расширение контактов между различными общественными организациями, в том числе, проведение совместных экспедиций поисковых отрядов по местам сражений. «Мы готовим совместные проекты, которые будут реализованы на территории наших областей. Мы очень хотим, чтобы наши школьники побывали в Псковской области и познакомились с тем регионом, который был по-настоящему фронтовым», - поделилась председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская, напомнив, что в годы Великой Отечественной войны на псковской земле воевали дивизии, созданные в 1941 году в Томске. Кроме того, парламентарий обратила внимание, что два города Псковской области – Псков и Великие Луки – носят почётное звание «Город воинской славы», а 12 сибирских городов, в том числе Томск, удостоены звания «Город трудовой доблести».

Помимо подписания соглашения депутаты приняли участие в межрегиональном круглом столе, где вместе с историками обсудили вопросы сохранения исторической памяти.

Знаковым мероприятием, почётными гостями которого были парламентские делегации, стала торжественная церемония «Земля Памяти. С полей сражений – к Вечному огню». В гражданскую часовню Мемориала Воину-Освободителю в Кемерово поместили 15 капсул с землей, собранной с мест крупных сражений Великой Отечественной войны, где сражались воины-сибиряки. Сбор земли с воинских захоронений, находящихся на территории России, был организован по поручению губернатора Кузбасса Ильи Середюка и проходил при участии Российского военно-исторического общества.