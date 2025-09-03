Общество

Псковская область улучшила показатели в общероссийском рейтинге в части профилактики социального сиротства

Псковская область представила результаты работы по совершенствованию профилактики социального сиротства в регионе, проведенной по итогам профильной всероссийской инспекции. Об основных показателях на совещании под председательством Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в рамках ВКС рассказала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

По итогам работы в 1-й половине 2025 года Псковская область улучшила значения ключевых показателей в рейтинге регионов, представленных в специальном докладе по итогам всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства, которая прошла в регионе в октябре прошлого года. Так, доля детей, воспитывающихся в условиях стационаров всех типов, сейчас составляет 0,10% (по итогу инспекции — 0,34%). Доля детей, проживающих в малокомплектных стационарах среди всех детей, проживающих в стационарах, — 54,6% (по итогу инспекции 48,9%). Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и переданных на воспитание в семьи, выросла с 64,5% до 75,4%.

«Областной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав и исполнительными органами региона будет продолжена работа по оптимизации деятельности и организации более эффективной работы системы профилактики с учетом полученных в ходе инспекции рекомендаций. Вопрос стоит на особом контроле губернатора Псковской области Михаила Ведерникова», — отметила первый вице-губернатор и поблагодарила представителей аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка за полученные предложения.

Мария Львова-Белова обратила внимание на большую командную работу региона, отдельно отметив вклад Уполномоченного по правам ребенка в Псковской области Наталии Соколовой.

«Все наши сотрудники всегда готовы вас поддержать, проконсультировать. У нас одна задача — улучшить качество жизни детей, по возможности сохранить для них родные семьи, при невозможности — устроить в замещающие, а также перепрофилировать учреждения и специалистов, которые раньше работали на стационары, на помощь семьям. Это поручения нашего Президента, который уделяет теме профилактики социального сиротства большое внимание», — подчеркнула Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка.

Отметим, в Псковской области реализуется целый комплекс мер, направленных на профилактику социального сиротства. Он реализуется комплексно силами социального блока региона, сфер образования и здравоохранения, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов опеки и прокуратуры. В основном это индивидуальная работа с семьями — гражданам оказывается необходимая социальная поддержка, наркологическая, психологическая и юридическая помощь, содействие в трудоустройстве. В регионе высоко развиты формы семейного устройства детей-сирот, активно применяется практика временной опеки и сопровождения семей группы риска.