Общество

Делегация Псковского района работала в Семеновском округе Петербурга

Делегация Псковского района работала в побратимском муниципальном округе «Семеновский» Санкт-Петербурга 3 сентября, сообщается на странице главы Псковского района Натальи Федоровой в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«В День солидарности в борьбе с терроризмом почтили память жертв трагедии в Беслане – светлая память безвинно погибшим», - сказала Наталья Федорова.

Далее состоялась рабочая встреча с главой Адмиралтейского района (в его состав входит внутригородское муниципальное образование «Семеновский») Дмитрием Вакушиным, главой муниципального округа «Семеновский» Ильей Стрелковым.

«Поздравили Дмитрия Владимировича со вступлением в должность, назначение на которую он получил накануне. Обсудили широкий круг вопросов – от обмена опытом в сфере местного самоуправления до ключевых направлений взаимодействия на ближайшую перспективу. Мы проявляем обоюдную заинтересованность в реализации нескольких полезных нашим жителям проектов, развитии межмуниципального сотрудничества и развитии побратимских связей», - заключила Наталья Федорова.