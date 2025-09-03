Общество

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с мессенджерами

Мошенники просят установить любой мессенджер с хорошим качеством связи, чтобы граждане лучше их слышали, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Никакие психологические уловки операторов колл-центров не сработают, если их плохо слышно. Поэтому мошенники добавили новый этап в схемы преступлений с самым крупным ущербом», - говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что теперь под предлогом безопасности, удобства, оперативности или секретности злоумышленники требуют перейти, а чаще установить, любой мессенджер с хорошим качеством связи, пишет РИА Новости.

«Запомните главное: у официальных лиц, представителей компаний и сотрудников правоохранительных органов нет никакой необходимости переносить общение в мессенджеры», - заключили в ведомстве.