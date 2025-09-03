Общество

Полиция борется с незаконными посевами наркотических растений в Псковском районе

С 2 по 6 сентября сотрудники ОМВД России по Псковскому району проводят второй этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции под условным наименованием «Мак-2025», сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении.

Операция направлена на выявление и уничтожение незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества.

В рамках операции предусмотрены комплексные меры, направленные на перекрытие внутрирегиональных, межрегиональных и трансграничных каналов поступления наркотических средств растительного происхождения в незаконный оборот.