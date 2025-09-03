Общество

Два новых класса агротехнологического профиля открыли в Псковской области

Псковская область развивает систему специализированных классов агротехнологического профиля. При поддержке федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическая обеспечение продовольственной безопасности» открыто еще два агрокласса. С началом учебного года ведутся занятия по агротехнологическому профилю в Лычевской средней общеобразовательной школе имени М. К. Кузьмина и Куньинской средней общеобразовательной школе. В качестве инвестора в реализации проекта участвует ОАО «Великолукский мясокомбинат», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее:: Великолукская государственная сельскохозяйственная академия

Для повышения качества образовательного процесса данные школы оснастят специализированным учебным оборудованием. В том числе интерактивным комплексом для работы со специальными электронными образовательными ресурсами, 3D-принтером, 3D-сканером, образовательными наборами по электронике, электромеханике, микропроцессорам, технологиям связи, наборами конструкторов учебных дронов и интеллектуальных систем управления, программируемой модели БАС, учебными тренажерами-комбайнами и тракторами.

Таким образом, в Псковской области продолжает работу и расширяется специализированная программа для школьников, направленная на поддержку и развитие сельских территорий региона через создание аграрных классов. Она призвана формировать у школьников представление о профессиях, востребованных в агропромышленном комплексе региона, способствовать профессиональному самоопределению ребят.

Всего в проекте участвуют школы из Невельского, Великолукского, Куньинского, Новосокольнического, Бежаницкого, Локнянского, Себежского муниципальных округов. В образовательных учреждениях по углубленной программе обучение проходят учащиеся 8 и 9 классов. Общее число учеников составляет порядка 200.

Кроме того, за прошедший год Великолукская государственная сельскохозяйственная академия совместно со школами приняла участие в множестве мероприятий, посвященных данному направлению, как федерального уровня, так и по совместной со школами-партнерами инициативе. Ключевые мероприятия провели на базе академии. Это круглый стол «Организация деятельности профильных предпрофессиональных агроклассов в образовательных организациях» и очный модуль программы повышения квалификации «Содержание и методика преподавания профильных агротехнологических предметов».

В последнем приняло участие порядка 30 учителей, которые курируют в своих школах агроклассы. Педагогическое сообщество обсудило вопросы применения роботизированных систем и ГИС-технологий в АПК, основы точного земледелия, современных методов биотехнологии, селекции и генетики. Отдельное внимание уделено цифровизации животноводства и растениеводства.

В правительстве отметили, что цель всех мероприятий — популяризация отрасли сельского хозяйства среди школьников, проведение профориентационной работы, направленной на увеличение кадрового потенциала агропромышленного комплекса.