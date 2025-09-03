Общество

Тротуарную плитку обновили в псковском сквере Пограничников

Новую тротуарную плитку закончили укладывать в сквере Пограничников в Пскове, сообщается в Telegram-канале главы города Бориса Елкина.

Фотографии: Борис Елкин / Telegram

«Вот он, сквер Пограничников в лучах заходящего солнца. Спокойствие, уют и красота. Приятно видеть, как псковичи отдыхают здесь семьями, гуляют с детьми и просто наслаждаются моментом. А обновлённая плитка, уверен, является завершающим штрихом, который создаёт идеальную атмосферу для отдыха!» - написал глава города.

Напомним, работы по обновлению покрытия вокруг памятника начали в июле.

В августе глава города сообщал о промежуточных результатах.