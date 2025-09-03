Псковcкая обл.
Общество

В ГД предложил компенсировать расходы на лекарства малоимущим пенсионерам

05.09.2025 09:00|ПсковКомментариев: 1

Руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов и глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова обратились к главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко с предложением полностью компенсировать траты на лекарства пенсионерам с доходом ниже 1,5-кратного размера прожиточного минимума за счет федерального бюджета.

Число пенсионеров в России достигло 41 миллиона человек : Псковская Лента Новостей / ПЛН

«Уважаемый Михаил Альбертович, просим Вас рассмотреть возможность введения механизма полной компенсации стоимости назначенных лекарственных препаратов для пенсионеров с доходом ниже 1,5-кратного регионального прожиточного минимума и представить позицию министерства здравоохранения Российской Федерации по данному вопросу», — сказано в обращении депутатов к главе Минздрава России.

Как рассказал РИА Новости Миронов, российские пенсионеры входят в число наиболее социально незащищенных жителей страны.

«В отличие от многодетных или граждан с низкими зарплатами, у подавляющего большинства пенсионеров никаких льгот и дополнительных выплат нет, и они вынуждены рассчитывать только на свою пенсию. Каков ее размер, мы хорошо знаем. Без помощи детей и родственников прожить на эти деньги невозможно», — отметил депутат.

Он напомнил, что, по данным Соцфонда, на 1 июля 2025 года в России проживает 40,8 миллиона пенсионеров, пишет РИА Новости.

«Если учесть, что в этом году в зависимости от территории ежемесячный прожиточный минимум пенсионера составляет 12–17 тысяч рублей, а пенсии многих из них даже не доходят до 20 тысяч рублей, то реализация инициативы СРЗП позволит поддержать десятки миллионов граждан преклонного возраста», — подчеркнул депутат.

В свою очередь, Яна Лантратова заявила, что такая мера снизит финансовую нагрузку, повысит приверженность лечению и сократит число осложнений и госпитализаций.

«Считаем, что такая помощь станет инвестицией в здоровье и благополучие наших родителей, бабушек и дедушек», — заключила она.

Источник: Псковская Лента Новостей
