Почти 30% псковичей согласны на «серую» зарплату — опрос

29% псковичей согласны на работу с «серой» зарплатой или неофициальное трудоустройство. 47% отвергает подобные предложения. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результат опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из города.

Среди мужчин готовность согласиться на неофициальную оплату труда значительно выше (32%), чем среди женщин (26%).

Наиболее лояльно к «серой» зарплате настроены респонденты в возрасте 35—45 лет (36% потенциально готовы согласиться). Молодежь до 35 лет и респонденты старше 45 лет выражают меньшую готовность (31% и 27% соответственно). Каждый второй горожанин 45+ принципиально против «серых» схем.

Среди респондентов с ежемесячным доходом от 100 тысяч рублей лишь 29% согласны на неофициальную зарплату, а доля отказавшихся самая высокая (55%). Среди тех, кто зарабатывает меньше, готовность к доходам в конверте выше (32—33%), а отказов меньше (47%).

Респонденты с высшим образованием реже готовы согласиться на «серые» схемы (27%), чем те, у кого среднее профессиональное образование (31%).