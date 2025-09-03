Общество

«Семейные ценности» с Евгением Васильевым: как сберечь здоровье детей. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Семейные ценности», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 5 сентября.

Сегодня гостем программы стал главный врач Псковской детской областной клинической больницы Евгений Васильев.

Главный вопрос, который с ним обсудили ведущие Анастасия Туманская и Артем Татаренко, как сберечь здоровье детей.

Нужно ли как-то готовить организм ребенка к учебе после каникул? Как можно подстраховаться перед подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ? Как бездумное действие и назначение витамина D влияет нам организм человека? Действительно ли гаджеты несут детям угрозу? На что виляет осанка и чем грозит невнимание к этому моменту? Какие последствия может нести повышенная нагрузка на детей в школе?