Общество

«Серебряная вечеринка» и программа «Продлеваю лето» ждут гостей псковских ТЦ

Торговый комплекс «ПИК60» и торгово-развлекательный комплекс «Акваполис» приглашают псковичей посетить праздничные мероприятия в это воскресенье, 7 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

«Серебряная вечеринка» пройдет в торговом комплексе «ПИК60». Всех гостей ждут «серебряные» герои, игры, танцы и другие сюрпризы.

Начало праздника в 13:00. Место проведения — второй этаж, у магазина «СИН».

А в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» проведут семейную программу «Продлеваю лето».

Начало в 15:00. Вход свободный.