Общество

Гастроэнтеролог скоро начнет работать в псковской городской детской поликлинике

В псковской городской детской поликлинике готовится к работе специалист-гастроэнтеролог, который в настоящее время проходит процесс аккредитации. Как только он получит все необходимые разрешающие документы, он начнет свою деятельность. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в поликлинике, комментируя опубликованный 4 сентября интерактив.

«На данный момент у нас действительно нет гастроэнтеролога, однако вы можете обратиться к педиатру, который обладает широким спектром знаний и навыков. При необходимости мы можем направить пациента на плановую консультацию к специалистам в федеральные медицинские центры, в том числе в один из ближайших в Санкт-Петербурге», - сообщили в поликлинике.

Напомним, в опубликованном на ПЛН материале женщина жаловалась, в частности, на то, что из-за отсутствия в городской поликлинике детского гастроэнтеролога пришлось обратиться в платную компанию. Однако карточку с историей болезни в государственном медицинском учреждении забрать не удалось.

Комментируя ситуацию, в поликлинике пояснили, что амбулаторная карта не выдается на руки с целью ее сохранности, так как она является основным учетным медицинским документом учреждения и содержит информацию, составляющую врачебную тайну.

«Вы можете получить копию карты или выписку из нее в течение 30 дней в соответствии с приказом Минздрава РФ 789н от 31 июля 2020 года. Для информирования наших пациентов и их родителей мы публикуем информацию о порядке получения данных из амбулаторной карты в наших социальных сетях», - уточнили в учреждении здравоохранения и добавили, что с сотрудниками регистратуры, которые были на смене во время обращения псковички, будет проведена профилактическая беседа для улучшения качества обслуживания.

«Приносим извинения за доставленные неудобства. Если у вас возникнут вопросы, пожалуйста, обращайтесь в наши социальные сети», - добавили в поликлинике.