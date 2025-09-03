Минцифры опубликовало список работающих ресурсов при отключении интернета

Минцифры и операторы связи разработали техническое решение, которое позволит не блокировать наиболее востребованные и социально значимые сервисы и сайты в периоды ограничений работы мобильного интернета, сообщили в официальном Telegram-канале Минцифры России.
«Операторы уже обеспечивают доступ к этим сервисам в пилотном режиме. Для доступа к интернет-ресурсам не требуется дополнительной идентификации и прохождения капчи», - говорится в сообщении.
Какие сервисы будут доступны:
«Cписок будет дополняться», - заключили Минцифры.