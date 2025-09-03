Общество

Минцифры опубликовало список работающих ресурсов при отключении интернета

Минцифры и операторы связи разработали техническое решение, которое позволит не блокировать наиболее востребованные и социально значимые сервисы и сайты в периоды ограничений работы мобильного интернета, сообщили в официальном Telegram-канале Минцифры России.

«Операторы уже обеспечивают доступ к этим сервисам в пилотном режиме. Для доступа к интернет-ресурсам не требуется дополнительной идентификации и прохождения капчи», - говорится в сообщении.

Какие сервисы будут доступны:

Сервисы «Госуслуг»;

Сервисы «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru и национальный мессенджер Max;

Сервисы «Яндекса»;

Маркетплейсы Ozon и Wildberries;

Avito;

«Дзен»;

Rutube;

Официальный сайт платёжной системы «Мир»;

Сайты правительства и администрации президента России;

Федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ);

Операторы связи «Билайн», «МегаФон», МТС, «Ростелеком», T2.

«Cписок будет дополняться», - заключили Минцифры.