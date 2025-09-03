Общество

Управление Росгвардии приглашает псковичей на службу в ОМОН «Кром»

В ОМОН «Кром» управления Росгвардии по Псковской области требуются сотрудники, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

«ОМОН "Кром" это подразделение, специализирующееся на решении особо сложных задач по обеспечению общественного порядка и безопасности государства. Мы ищем тех, кто готов стать надежным звеном в нашем коллективе и вместе с нами противостоять вызовам и угрозам, сохраняя спокойствие и порядок в стране», - сообщили в Росгвардии.

Выплаты за первый год службы от 720000 рублей.

Более подробную информацию можно узнать по телефону: (8112) 62-01-12.