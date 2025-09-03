Общество

Бытовку демонтировали на улице Белинского в Пскове

Демонтаж нестационарного сооружения произвели на улице Белинского в Пскове 6 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в контрольном управлении администрации города Пскова.

Фото: Контрольное управление администрации города Пскова

«На территории муниципального образования "Город Псков" муниципальным казенным учреждением города Пскова "Служба благоустройства города" осуществлён демонтаж объекта движимого имущества на основании Постановления администрации города Пскова от 6 декабря 2024 № 2268 "О демонтаже самовольно установленного объекта движимого имущества - нестационарного сооружения (бытовки) со стенами, обшитыми жестью голубого цвета, с арочной крышей, одним входом и двумя окнами, имеющего ориентировочную площадь 18 кв. метров, расположенного в границах кадастрового квартала 60:27:0060323 на территории города Пскова по адресу: г. Псков, ул. Белинского, у д.87"», - говорится в сообщении.

Части объекта транспортировали для временного хранения на территорию МКУ города Пскова «Служба благоустройства города» по адресу: улица Индустриальная, 26.