Общество

Бесплатное фаер-шоу «зажгло» набережную в Пскове. ФОТО

08.09.2025 17:10|ПсковКомментариев: 0

Бесплатное фаер-шоу «Джем» устроили на набережной реки Великой в Пскове. Как сообщил Псковской Ленте Новостей один из участников коллектива Сергей Усанин, яркие выступления проходят каждую субботу на набережной возле ЗАГСа. 

Фотографии: Дмитрий Кравец

Такие мероприятия организуются с целью тренировок с огненным реквизитом и подойдут как опытным артистам, так и новичкам.

 

«Это открытая площадка. Каждый может прийти, потренироваться с огненным реквизитом, привыкнуть к публике или попробовать что-то новое без страха быть осужденным», — пояснил Сергей Усанин, который переехал в Псков из Англии два года назад и теперь регулярно участвует в шоу.

Он также подчеркнул, что организаторы уделяют первостепенное внимание безопасности: на каждом выступлении дежурят люди с огнетушителем и специальным огнезащитным одеялом (fire blanket).

 

Мероприятие является бесплатным для зрителей, но желающие могут поддержать артистов, опустив добровольное пожертвование в специальную коробку. Собранные средства идут на покупку топлива для огненных представлений.

Источник: Псковская Лента Новостей
