Парижский вечер Romans d’amour пройдет в псковском ресторане «Гельдт»

Ресторан «Гельдт» приглашает псковичей окунуться в атмосферу Парижа начала XX века на вечере Romans d'amour от «Театра Историй» 19 сентября. Это будет уникальное сочетание изысканной кухни, живой музыки и литературы, сообщили Псковской Ленте Новостей представители ресторана.

Фото здесь и далее: «Гельдт»

Организаторы обещают незабываемое погружение в эпоху французского романтизма. Гостей ждут литературно-музыкальные зарисовки по произведениям Андре Моруа и Ги де Мопассана, живая музыка в исполнении трио (виолончель, аккордеон, скрипка и вокал).

Особенное внимание уделяется кулинарной программе. Авторское меню ресторана позволит почувствовать вкус настоящего Парижа::

закуски: сырное плато, галантин куриный с фисташкой, паштеты из курицы с уткой и артишоков, риет из лосося;

индивидуально: салат с ростбифом и соусом тоннато, равиоли с кроликом;

горячее на выбор: угольная рыба с вареньем из кумквата, говяжья вырезка;

десерт: муссовое яблоко.

«В этот вечер искусство сольётся с гастрономией: каждый штрих меню станет частью общей истории», - отметили в ресторане.

Вечер начнётся в 19:00 в ресторане «Гельдт».

Стоимость билета: 8 000 рублей.

Бронирование билетов по телефону: +7 (8112) 33-17-07.

Количество мест ограничено.

