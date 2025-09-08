Псковcкая обл.
Общество

Как уберечь себя от ОРВИ, рассказали в псковском Минздраве

10.09.2025 09:00|ПсковКомментариев: 0

Как уберечь себя от ОРВИ и что делать при заражении сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения Псковской области.

Фото здесь и далее: Министерство здравоохранения России

Резкие перепады температуры — серьезный стресс для организма и испытание для иммунной системы. Именно в такие периоды люди наиболее уязвимы перед ОРВИ.

«Одевайтесь многослойно: это создает воздушные прослойки, которые лучше держат тепло. Сухая слизистая носа — прямой путь для вирусов: используйте солевые спреи несколько раз в день. Пейте не обжигающие, а теплые напитки (травяной чай, морс, компот, воду с лимоном). Проветривайте комнату или кабинет каждые 2-3 часа по 5-10 минут. Полноценный сон (7-9 часов) — лучшее лекарство для иммунитета», - сообщили в Минздраве.

 

При недомогании необходимо обратиться к врачу.

«Правильно поставленный диагноз и своевременно назначенное лечение — залог быстрого выздоровления без последствий», - заключили в псковском Минздраве.

Источник: Псковская Лента Новостей
