Паук-оса замечен в Пскове на улице Гражданской, сообщается в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте».
Фото: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»
«За полвека жизни не разу такую живность не встречал в нашем городе. Довольно крупный. Паутины не было рядом. Стена на улице Гражданской», - рассказал автор фото.
«Не страшнее "крестоносца" (паука-крестовика - ред.)», - замечают псковичи в комментариях.
Фото: Пётр Константинович
Также паук-оса замечен в деревне Серёдка Псковского района.
Напомним, членистоногое не ядовитое, но укус может вызвать аллергическую реакцию.