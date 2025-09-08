Общество

Паук-оса замечен в Пскове на улице Гражданской

Паук-оса замечен в Пскове на улице Гражданской, сообщается в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»

«За полвека жизни не разу такую живность не встречал в нашем городе. Довольно крупный. Паутины не было рядом. Стена на улице Гражданской», - рассказал автор фото.

«Не страшнее "крестоносца" (паука-крестовика - ред.)», - замечают псковичи в комментариях.

Фото: Пётр Константинович

Также паук-оса замечен в деревне Серёдка Псковского района.

Напомним, членистоногое не ядовитое, но укус может вызвать аллергическую реакцию.