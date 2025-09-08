Общество

«Беседка»: Сезон ОРВИ и гриппа. Эпидобстановка, профилактика, вакцинация. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 10 сентября.

Гость студии - руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко.

Как правило, с сентября, когда люди от мала до велика возвращаются в свои коллективы, начинается рост сезонных простудных и вирусных заболеваний, происходит так называемое «формирование коллективов». Какова общая ситуация в регионе с ОРВИ, гриппом и коронавирусом на сегодняшний момент? Какова сейчас обстановка в образовательных учреждениях? Какую вакцину лучше выбрать против гриппа? Как еще можно защитить себя от сезонных заболеваний? Ведущая - Любовь Кузнецова.