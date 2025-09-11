Общество

«Летопись воинской славы Псковской земли»: Псков в оккупации 1941 - 1944 годов. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Летопись воинской славы Псковской земли», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 11 сентября.

Гость студии - председатель Общественной палаты Псковской области, член Совета регионального отделения Российского военно-исторического общества, доктор исторических наук Александр Седунов.

Тема программы - Псков в годы оккупации (1941 - 1944). Как в годы оккупации было выстроено управление? Как работала экономика? Как псковичи переносили режим чудовищного террора? Об этом и не только — в эфире. Ведущий — Олег Добрынин.