Общество

Вторая смена — приговор для всей семьи?

На данный момент вторая смена сохраняется в 16 образовательных учреждениях Пскова и Великих Лук. Из-за нехватки свободных мест, помещений, а порой и учителей школьники вынуждены ходить на уроки после обеда, что зачастую лишает их возможности посещать дополнительные занятия. Не каждый ребёнок найдёт в себе силы встать в 7:00 на гимнастику или в 19:00 пойти рисовать, к тому же, организации допобразования не всегда предоставляют такую возможность. А ещё нужно когда-то выполнять домашние задания и просто отдыхать.

Псковская Лента Новостей пообщалась с родителями псковских учеников и узнала, с какими сложностями они сталкиваются в попытках найти баланс между своей работой и образованием детей.

Без неё не обойтись

Дочь псковички Марии училась во вторую смену со 2-го по 4-й класс, и это доставляло массу неудобств. Школа находится в центральной части города, но не в шаговой доступности от дома, и чтобы отвезти туда ребёнка, приходилось каждый день отпрашиваться с работы, что не очень нравилось работодателю.

«Возможно, это моя дочь была такая несобранная, но надо было постоянно контролировать звонками и сообщениями: ты встала, ты поела, ты оделась? После уроков было проще - забирала её по дороге с работы. Приезжали домой около 18:00, пока ужин, ещё что-то - и уроки приходилось делать довольно поздно. Надежды на то, что дочка утром рано встанет и все сделает сама, в начальной школе было не очень много. Да и некоторые домашние задания, особенно по окружающему миру, без помощи родителей осилить было проблематично», - вспоминает горожанка.

В то время её дочь хотела поступить в художественную школу, но там не оказалось занятий в первой половине дня. Женщина допускает, что можно было найти альтернативу, но это, опять же, создавало дополнительные трудности: по её мнению, чтобы отвозить ребенка до кружка и после забирать, потом в школу и обратно, нужно либо быть домохозяйкой, либо иметь очень свободный график, либо готовую на всё бабушку. У псковички ничего из перечисленного не было, поэтому допобразование пришлось отложить до первой смены и самостоятельности дочки.

Мария прекрасно помнит чудесное утро 2 сентября 2021 года, когда повезла ребенка в школу к первому уроку к 8:00. В график с первой сменой прекрасно вписались занятия в театральной студии, а позже - ещё и репетиторы. Последних, по наблюдениям псковички, сложнее найти как раз на вторую половину дня. Когда дочь иногда болеет, но готова продолжать занятия, все три их репетитора с радостью переносят занятия на утро.

Горожанка заметила, что свободного времени у её дочери немного, но теперь та всё успевает, и уроки, как правило, к вечеру уже сделаны.

«Наша школа переполнена, поэтому без второй смены, к сожалению, не обойтись. Но у нас еще некритичная ситуация, потому что 1-й и с 5-го по 11-й классы занимаются исключительно в первую смену. Знаю от друзей, что их дети в других школах Пскова даже в 6-м классе учатся во вторую. Поэтому не задумывались о смене образовательного учреждения, это бессмысленно, так как практически везде учатся в две смены. Для тех, кто имеет возможность возить детей по кружкам, конечно, хотелось бы, чтобы было больше альтернатив, где преподаватели готовы заниматься до обеда. Для тех, кто, как и я, такой возможности не имеет, единственный выход - это строительство новых школ. Но все мы знаем, что нужно еще и учителей найти, а с этим большие проблемы», - констатировала наша собеседница.

Куда хочется — не попасть

Похожей точки зрения придерживается Александр, оба ребёнка которого учатся во вторую смену в одном из образовательных учреждений на Запсковье - в начальной и средней школе. Учебное заведение переполнено, поблизости строится новое, но откроется оно нескоро. Поэтому родители готовятся к тому, что дети и дальше будут учиться во второй половине дня.

«В Псковской области огромное количество таких ребят, и они выпадают из жизни. Я не говорю, что вообще нет кружков - выбор есть, дочь на протяжении нескольких лет посещает несколько кружков, это возможно и при таком графике. Проблема в том, что самое интересное, что хочется самому ребёнку, недоступно как раз в связи со второй сменой. Некоторые учреждения, особенно популярные, могли бы пересмотреть свои программы и сделать утренние группы», - пскович считает, что организации допобразования могли бы пойти навстречу учащимся, посещающим школу после обеда.

Дочь Александра давно хотела учиться в муниципальной детской художественной школе. Он сам в детстве посещал данное учреждение и знает, насколько качественное образование получают учащиеся. При этом пскович тоже учился в общеобразовательной школе во вторую смену, и в «художке» на тот момент было несколько групп для детей, которые могут заниматься только утром. Сейчас для средней школы такого варианта нет, всё только для учащихся в первую смену, занятия проходят во второй половине дня, утверждает наш собеседник.

«Поступить в художественную школу можно не в любом классе, получается, мы упустили время и возможности. Да, есть другие курсы, частные художественные кружки, но все это немного не то, неудобно и стоит денег. Вторая смена сама по себе не очень комфортна: дети с утра проснулись, им не хочется заниматься домашними заданиями», - добавил Александр. Он работает по сменному графику, поэтому иногда может помогать детям с уроками по будням, пока мать трудится на пятидневке. Гораздо сложнее, если оба родителя работают с утра до вечера в режиме 5/2 - в таком случае дело доходит до учебников только перед сном.

Вариант смены школы эта семья тоже не рассматривает: во-первых, учреждение находится рядом с домом, во-вторых, у детей там много друзей ещё с детского сада, в-третьих, школьники привыкли к своим учителям.

Мы связались с Детской художественной школой города Пскова, в учреждении уверяют, что утренние группы функционируют - по рисунку, лепке и другим дисциплинам, аналогичным тем, что изучают вечером. «Те дети, которые учатся в первую смену, приходят к нам во второй половине дня. Те, кто во вторую - утром. Попасть в утреннюю группу можно так же, как и в вечернюю. Просто при поступлении к нам в школу указывается, в какую смену ребенок будет ходить на занятия. Если за лето что-то меняется, можно перевестись и заниматься в другую смену», - сообщили в учреждении.

Исходя из расписания на 2025-2026 учебный год, опубликованного в группе ДХШ в соцсети «ВКонтакте», утренние занятия проводятся только во втором классе.

С формой в сумке и супом в термосе

А вот Екатерина готова в будущем отправить дочерей в другую школу, но не раньше 7-го класса, и смена в этом решении не главный аргумент, хоть и важный.

«Мы будем поступать в лицей, где основной упор делается на технические предметы, олимпиады, у них отбор по конкурсу, три человека на место. И да, там первая смена. На Завеличье все школы переполнены, в нашей вместо расчетных 800 детей учатся 1500, не хватает кабинетов и учителей. Даже группа продлённого дня на всю начальную школу всегда была очень маленькая, в пределах 15 человек со всех классов, и в 15:00 - все, по домам. Мы не пользовались, но те кто работает до 18:00 - сами понимаете… Если очень надо, ребенка, конечно, возьмут, но это просто присмотр, без занятий. В первую смену учатся 1-й, 5-й и часть старших классов, у кого много уроков. У нас младшая ходит в школу к 12:00, а старшая - к 14:30, по сути, это уже третья смена, которой официально нет», - описала положение дел псковичка. По её мнению, единственный выход из сложившей ситуации - строительство дополнительных школ, которых даже с учётом появления новых всё ещё не хватает.

Сама Екатерина не испытывает особых трудностей из-за того, что дети учатся во вторую смену, но лишь потому, что работает из дома, и может проконтролировать выполнение уроков с утра. В целом же учеба после обеда, по её наблюдениям, - это дико неудобно, особенно если ребенок хочет чем-то заниматься углубленно. А если нравятся два направления - к концу начальной школы придется выбирать, какое оставить.

В прежние годы её дочери посещали спортивную секцию, у них было по две тренировки в день - утром и вечером, уходили из дома в 8 утра и приходили в 9 вечера.

«Часть занятий с утра пропускалась ради робототехники. Забирать я их ехала уже со школьной формой в сумке и супом в термосе, потому что времени до школы было ровно на доехать, переодевались в раздевалке в школьное, брали рюкзак и сменку, я забирала спортивное и отправляла на учёбу. Уроки при таком раскладе делались в 9 вечера, утром некогда», - вспоминает горожанка.

Она констатировала, что один из родителей должен быть всегда при детях, если им не исполнилось 10 лет и есть хотя бы минимальное количество дополнительных занятий. Только в старшем возрасте можно настроить логистику таким образом, чтобы ребята посещали секции самостоятельно.

С этого года дочери Екатерины не занимаются спортом, но даже с учётом этого не удалось попасть на два желанных курса в кванториуме и IT-кубе - расписание дополнительных занятий рассчитано на детей первой смены. На тот, который посещают, приходится отпрашиваться с последних уроков.

В Псковском кванториуме пояснили, что в первую часть дня проводятся занятия для организованных школьных групп. Образовательные учреждения могут заключить договор и приводить детей на дополнительные занятия по моделированию, VR и AR, робототехнике и прочим направлениям.

«В этом году мы сотрудничаем со школами №17, 1, 2, Гуманитарным лицеем и другими учебными заведениями. У нас были попытки делать свободный набор, но группы не наполнялись, желающих было не так много. Поэтому основные занятия после 15 часов. Сейчас основной набор уже закрыт, все группы заполнены. Следующий набор будет в декабре этого года на период обучения с января по май 2026 года», - сообщили в кванториуме.

Оптимальный вариант

Сын псковички Анны учился во вторую смену на протяжении двух лет в младших классах в школе на Завеличье. Она уверена, что для детей-жаворонков в этом нет ничего страшного - ребёнок вставал рано и до 13:30 успевал сделать все уроки, «сидеть до заката» не приходилось. А вот с допкружками решили даже не знакомиться, так как занятия пришлось бы посещать поздно вечером, после школы. Однажды на горизонте замаячил утренний вариант - бассейн, но не удалось набрать группу.

«Учитывая, что школа в шаговой доступности, ребенок ходил туда со второго класса сам, а вечером его встречали мы, уроки с факультативами заканчивались в 18:20, успевали. Из-за второй смены не получилось продолжить ходить на дополнительные занятия в школе, которые он посещал в первом классе, группы были только после 14:00, а ребенок находился на уроках в это время. Школа, где он учится, переполнена, и других вариантов нет, но после того, как ребенок уже год отучился, появились друзья, не было даже мысли о переходе в другую, где нет второй смены», - поделилась Анна.

Она уверена, что под любой формат обучения можно подстроиться и родителям, и ребенку. Её сыну вторая смена нравилась даже больше, чем первая. По мнению горожанки, многое зависит от «хотелок» родителей.

«У меня приоритет в школьном образовании, а не в том, чтобы он умел играть в футбол, рисовал как Шишкин или пел и играл на 10 музыкальных инструментах. У тех, кто хочет хвастаться достижениями ребенка и гонится за корочками в школьные годы, на мой взгляд, дети несчастные. Они и так нагружены в школе, программа сложная, а еще надо и в музыкалку успеть, и в художку. И, честно признаться, не все дети участвовали в выборе этих секций. Мой сын сам выбирал: на выходных были частные уроки по рисованию, а на каникулах ходил на курсы по созданию компьютерных игр. И то, и другое, он хотел сам. А я уже нашла варианты, как совместить», - подчеркнула псковичка.

Сейчас её ребенок учится в первую смену, и в старших классах, безусловно, это удобнее, так как вырос объем домашних заданий, и уроки проще делать днем, а не ночью или ранним утром. Секции сын горожанки по-прежнему не посещает, все репетиторы - в режиме онлайн. Кроме того, мальчик дополнительно занимается по всем предметам на образовательной платформе «Учи.ру», изучает там программирование, создает проекты, участвует в олимпиадах.

«Это выход, когда ребенок может самоорганизоваться и дружит с гаджетами. А его одноклассники тратят время на дорогу к репетиторам и обратно, в этом плане мы тоже нашли оптимально комфортный для всех вариант», - подытожила наша собеседница.

Острая необходимость

Не видит ничего критичного во второй смене для некоторых школьников и Татьяна, двое детей которой учатся в одной из школ в пригороде Пскова. Старший ходит на уроки с утра, младшая - после обеда. По мнению матери, это не страшно для третьеклассников: если ребёнку уже исполнилось 9 лет, он сам может дойти до школы и вернуться домой.

«Дети у меня самостоятельные, сами могут добираться до школы и кружков. В наше время большое обилие вариантов допобразования, можно подобрать по времени и по дням, только не стоит откладывать это на середину сентября, лучше позаботится об этом уже в августе. В нашей школе только третий класс ходит во вторую смену, уроков у них ещё не очень много, дети заканчивают в районе 17:15. Для меня это не критично. Младшая идет на кружки к 11:00 и потом сразу в школу, вечером после работы я её забираю, мне удобно по времени. На выполнение домашнего задания нам хватает вечера», - рассказала жительница Псковского района.

Она добавила, что школа, которую посещают её дети, рассчитана на 400 учащихся, а по факту их почти 700. Первый класс учится в здании бывшего детского сада, что в принципе удобно и безопасно для малышей. При этом есть острая необходимость в строительстве новой школы или хотя бы пристройки к существующей, так как поблизости много коттеджных посёлков, где живут семьи с детьми.

Наша собеседница подчеркнула, что, начиная с 4-го класса, уроков становится больше, дети устают, времени на выполнение домашних заданий остается всё меньше, и в таком случае вторая смена категорически не подходит. Татьяна привела пример из жизни знакомых: дети учились в 7-м классе после обеда, приходили из школы в 19:00, делали уроки в ночи, а утром отправлялись на тренировки.

«С утра уроки обычно никто не успевает делать, а ночью после школы и каких-то занятий это все трудно. У многих моих знакомых дети спускались по успеваемости именно тогда, когда учились во вторую смену», - подтвердила псковичка Анастасия, дочь которой учится в лицее в центре города.

Женщина констатировала, что первая смена - это очень удобно: ребенок возвращается домой примерно в 14:30, гуляет, делает уроки, затем посещает дополнительные занятия по художественной гимнастике и хореографии.

«Нам всегда хватало времени, даже когда были другие дополнительные занятия. В начальной школе учились в первую смену, кроме 4-го класса, тоже успевали всё посещать. В 4-м классе опаздывали на гимнастику, но все равно ходили вечером», - вспомнила псковичка.

Она подчеркнула: при наличии второй смены сложности возникают именно с дополнительными занятиями. Анастасия заметила, что зачастую утренние группы маленькие, их объединяют с другими возрастами или вообще приходится заниматься у других тренеров. Либо дети вынуждены после школы «лететь» на занятия, приходить с опозданием, но выбора иногда просто нет.

Было бы желание

И со второй сменой можно жить и учиться - было бы желание, считает пскович Сергей, дети которого на данный момент посещают школу утром. Он признает, что это гораздо удобнее и для ребят, и для родителей. Все живут в одном режиме, что дает больше возможностей для совместных занятий, в том числе выполнения домашних заданий и контроля за этим процессом. Из школы дети приходят обычно в третьем часу.

«При учебе в первую смену распорядок дня у них более четкий и понятный, не распадается на неравномерные отрезки, когда тяжелее всё распределить (с учетом разных дополнительных занятий вне школы). В целом у всех меньше авралов и стресса, если сравнивать с режимом жизни при учебе во вторую смену. Какое-то время она была и у нас. Не сказать, что совсем всё плохо и критично было в тот период, но в сравнении с первой сменой - точно хуже. С дополнительными занятиями сложнее подстроиться и успеть вовремя. Неудобно отвозить в школу: один в первую, другой во вторую, всё вразнобой. С учетом того, что спортивные занятия обычно были уже после школы вечером, то времени на домашние задания (чтоб вместе и не устал) было меньше», - пояснил Сергей.

Его дети помимо общеобразовательной школы ходят в спортивную секцию, танцевальный ансамбль, дополнительно изучают иностранный язык, занимаются волонтерством, участвуют в «долгоиграющих» конкурсах (с региональными и всероссийскими этапами и поездками) и многих других мероприятиях. Однако сказать, что ребята что-то не успевают, нельзя, уверяет отец.

«Они ежедневно загружены, почти всё по четкому расписанию, но, наверное, оно и к лучшему - приучаются к самодисциплине и меньше времени остается на всё необязательное и всякую ерунду. Домашние задания запредельно много времени не отнимают - учатся оба практически на отлично, почти со всей домашкой сами справляются относительно легко и быстро. На отдых время тоже остается - и в будние дни, и особенно в выходные. Поэтому удается достаточно часто путешествовать, пусть не на большие расстояния и ненадолго, на пару дней по области и Северо-Западу. Более продолжительные и дальние поездки возможны только на каникулах», - рассказал Сергей.

В Пскове и области ежегодно строят и модернизируют школы, что позволяет постепенно решать проблему обучения детей во вторую смену. Но с повестки данный вопрос всё ещё не снят. Многие учащиеся фактически лишены возможности развиваться в направлениях, к которым имеют склонности, так как не могут посещать нужные учреждения допобразования. Да, всегда есть альтернатива, но она не каждому по вкусу и по карману. Для родителей это тоже головная боль, так как большинство из них работают и не в силах соотнести свой режим дня со школьным расписанием и графиком кружков. Возможно, появление новых учебных заведений упростит жизнь семей, но и в сфере дополнительного образования неплохо бы что-то поменять.

Ульяна Лаблюк