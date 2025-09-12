Вторая смена — приговор для всей семьи?

На данный момент вторая смена сохраняется в 16 образовательных учреждениях Пскова и Великих Лук. Из-за нехватки свободных мест, помещений, а порой и учителей школьники вынуждены ходить на уроки после обеда, что зачастую лишает их возможности посещать дополнительные занятия. Не каждый ребёнок найдёт в себе силы встать в 7:00 на гимнастику или в 19:00 пойти рисовать, к тому же, организации допобразования не всегда предоставляют такую возможность. А ещё нужно когда-то выполнять домашние задания и просто отдыхать.
Псковская Лента Новостей пообщалась с родителями псковских учеников и узнала, с какими сложностями они сталкиваются в попытках найти баланс между своей работой и образованием детей.
Дочь псковички Марии училась во вторую смену со 2-го по 4-й класс, и это доставляло массу неудобств. Школа находится в центральной части города, но не в шаговой доступности от дома, и чтобы отвезти туда ребёнка, приходилось каждый день отпрашиваться с работы, что не очень нравилось работодателю.
В то время её дочь хотела поступить в художественную школу, но там не оказалось занятий в первой половине дня. Женщина допускает, что можно было найти альтернативу, но это, опять же, создавало дополнительные трудности: по её мнению, чтобы отвозить ребенка до кружка и после забирать, потом в школу и обратно, нужно либо быть домохозяйкой, либо иметь очень свободный график, либо готовую на всё бабушку. У псковички ничего из перечисленного не было, поэтому допобразование пришлось отложить до первой смены и самостоятельности дочки.
Мария прекрасно помнит чудесное утро 2 сентября 2021 года, когда повезла ребенка в школу к первому уроку к 8:00. В график с первой сменой прекрасно вписались занятия в театральной студии, а позже - ещё и репетиторы. Последних, по наблюдениям псковички, сложнее найти как раз на вторую половину дня. Когда дочь иногда болеет, но готова продолжать занятия, все три их репетитора с радостью переносят занятия на утро.
Горожанка заметила, что свободного времени у её дочери немного, но теперь та всё успевает, и уроки, как правило, к вечеру уже сделаны.
«Наша школа переполнена, поэтому без второй смены, к сожалению, не обойтись. Но у нас еще некритичная ситуация, потому что 1-й и с 5-го по 11-й классы занимаются исключительно в первую смену. Знаю от друзей, что их дети в других школах Пскова даже в 6-м классе учатся во вторую. Поэтому не задумывались о смене образовательного учреждения, это бессмысленно, так как практически везде учатся в две смены. Для тех, кто имеет возможность возить детей по кружкам, конечно, хотелось бы, чтобы было больше альтернатив, где преподаватели готовы заниматься до обеда. Для тех, кто, как и я, такой возможности не имеет, единственный выход - это строительство новых школ. Но все мы знаем, что нужно еще и учителей найти, а с этим большие проблемы», - констатировала наша собеседница.
Похожей точки зрения придерживается Александр, оба ребёнка которого учатся во вторую смену в одном из образовательных учреждений на Запсковье - в начальной и средней школе. Учебное заведение переполнено, поблизости строится новое, но откроется оно нескоро. Поэтому родители готовятся к тому, что дети и дальше будут учиться во второй половине дня.
Дочь Александра давно хотела учиться в муниципальной детской художественной школе. Он сам в детстве посещал данное учреждение и знает, насколько качественное образование получают учащиеся. При этом пскович тоже учился в общеобразовательной школе во вторую смену, и в «художке» на тот момент было несколько групп для детей, которые могут заниматься только утром. Сейчас для средней школы такого варианта нет, всё только для учащихся в первую смену, занятия проходят во второй половине дня, утверждает наш собеседник.
«Поступить в художественную школу можно не в любом классе, получается, мы упустили время и возможности. Да, есть другие курсы, частные художественные кружки, но все это немного не то, неудобно и стоит денег. Вторая смена сама по себе не очень комфортна: дети с утра проснулись, им не хочется заниматься домашними заданиями», - добавил Александр. Он работает по сменному графику, поэтому иногда может помогать детям с уроками по будням, пока мать трудится на пятидневке. Гораздо сложнее, если оба родителя работают с утра до вечера в режиме 5/2 - в таком случае дело доходит до учебников только перед сном.
Вариант смены школы эта семья тоже не рассматривает: во-первых, учреждение находится рядом с домом, во-вторых, у детей там много друзей ещё с детского сада, в-третьих, школьники привыкли к своим учителям.
А вот Екатерина готова в будущем отправить дочерей в другую школу, но не раньше 7-го класса, и смена в этом решении не главный аргумент, хоть и важный.
«Мы будем поступать в лицей, где основной упор делается на технические предметы, олимпиады, у них отбор по конкурсу, три человека на место. И да, там первая смена. На Завеличье все школы переполнены, в нашей вместо расчетных 800 детей учатся 1500, не хватает кабинетов и учителей. Даже группа продлённого дня на всю начальную школу всегда была очень маленькая, в пределах 15 человек со всех классов, и в 15:00 - все, по домам. Мы не пользовались, но те кто работает до 18:00 - сами понимаете… Если очень надо, ребенка, конечно, возьмут, но это просто присмотр, без занятий. В первую смену учатся 1-й, 5-й и часть старших классов, у кого много уроков. У нас младшая ходит в школу к 12:00, а старшая - к 14:30, по сути, это уже третья смена, которой официально нет», - описала положение дел псковичка. По её мнению, единственный выход из сложившей ситуации - строительство дополнительных школ, которых даже с учётом появления новых всё ещё не хватает.
Сама Екатерина не испытывает особых трудностей из-за того, что дети учатся во вторую смену, но лишь потому, что работает из дома, и может проконтролировать выполнение уроков с утра. В целом же учеба после обеда, по её наблюдениям, - это дико неудобно, особенно если ребенок хочет чем-то заниматься углубленно. А если нравятся два направления - к концу начальной школы придется выбирать, какое оставить.
В прежние годы её дочери посещали спортивную секцию, у них было по две тренировки в день - утром и вечером, уходили из дома в 8 утра и приходили в 9 вечера.
Она констатировала, что один из родителей должен быть всегда при детях, если им не исполнилось 10 лет и есть хотя бы минимальное количество дополнительных занятий. Только в старшем возрасте можно настроить логистику таким образом, чтобы ребята посещали секции самостоятельно.
С этого года дочери Екатерины не занимаются спортом, но даже с учётом этого не удалось попасть на два желанных курса в кванториуме и IT-кубе - расписание дополнительных занятий рассчитано на детей первой смены. На тот, который посещают, приходится отпрашиваться с последних уроков.
Сын псковички Анны учился во вторую смену на протяжении двух лет в младших классах в школе на Завеличье. Она уверена, что для детей-жаворонков в этом нет ничего страшного - ребёнок вставал рано и до 13:30 успевал сделать все уроки, «сидеть до заката» не приходилось. А вот с допкружками решили даже не знакомиться, так как занятия пришлось бы посещать поздно вечером, после школы. Однажды на горизонте замаячил утренний вариант - бассейн, но не удалось набрать группу.
«Учитывая, что школа в шаговой доступности, ребенок ходил туда со второго класса сам, а вечером его встречали мы, уроки с факультативами заканчивались в 18:20, успевали. Из-за второй смены не получилось продолжить ходить на дополнительные занятия в школе, которые он посещал в первом классе, группы были только после 14:00, а ребенок находился на уроках в это время. Школа, где он учится, переполнена, и других вариантов нет, но после того, как ребенок уже год отучился, появились друзья, не было даже мысли о переходе в другую, где нет второй смены», - поделилась Анна.
Она уверена, что под любой формат обучения можно подстроиться и родителям, и ребенку. Её сыну вторая смена нравилась даже больше, чем первая. По мнению горожанки, многое зависит от «хотелок» родителей.
Сейчас её ребенок учится в первую смену, и в старших классах, безусловно, это удобнее, так как вырос объем домашних заданий, и уроки проще делать днем, а не ночью или ранним утром. Секции сын горожанки по-прежнему не посещает, все репетиторы - в режиме онлайн. Кроме того, мальчик дополнительно занимается по всем предметам на образовательной платформе «Учи.ру», изучает там программирование, создает проекты, участвует в олимпиадах.
«Это выход, когда ребенок может самоорганизоваться и дружит с гаджетами. А его одноклассники тратят время на дорогу к репетиторам и обратно, в этом плане мы тоже нашли оптимально комфортный для всех вариант», - подытожила наша собеседница.
Не видит ничего критичного во второй смене для некоторых школьников и Татьяна, двое детей которой учатся в одной из школ в пригороде Пскова. Старший ходит на уроки с утра, младшая - после обеда. По мнению матери, это не страшно для третьеклассников: если ребёнку уже исполнилось 9 лет, он сам может дойти до школы и вернуться домой.
Она добавила, что школа, которую посещают её дети, рассчитана на 400 учащихся, а по факту их почти 700. Первый класс учится в здании бывшего детского сада, что в принципе удобно и безопасно для малышей. При этом есть острая необходимость в строительстве новой школы или хотя бы пристройки к существующей, так как поблизости много коттеджных посёлков, где живут семьи с детьми.
Наша собеседница подчеркнула, что, начиная с 4-го класса, уроков становится больше, дети устают, времени на выполнение домашних заданий остается всё меньше, и в таком случае вторая смена категорически не подходит. Татьяна привела пример из жизни знакомых: дети учились в 7-м классе после обеда, приходили из школы в 19:00, делали уроки в ночи, а утром отправлялись на тренировки.
Женщина констатировала, что первая смена - это очень удобно: ребенок возвращается домой примерно в 14:30, гуляет, делает уроки, затем посещает дополнительные занятия по художественной гимнастике и хореографии.
«Нам всегда хватало времени, даже когда были другие дополнительные занятия. В начальной школе учились в первую смену, кроме 4-го класса, тоже успевали всё посещать. В 4-м классе опаздывали на гимнастику, но все равно ходили вечером», - вспомнила псковичка.
Она подчеркнула: при наличии второй смены сложности возникают именно с дополнительными занятиями. Анастасия заметила, что зачастую утренние группы маленькие, их объединяют с другими возрастами или вообще приходится заниматься у других тренеров. Либо дети вынуждены после школы «лететь» на занятия, приходить с опозданием, но выбора иногда просто нет.
И со второй сменой можно жить и учиться - было бы желание, считает пскович Сергей, дети которого на данный момент посещают школу утром. Он признает, что это гораздо удобнее и для ребят, и для родителей. Все живут в одном режиме, что дает больше возможностей для совместных занятий, в том числе выполнения домашних заданий и контроля за этим процессом. Из школы дети приходят обычно в третьем часу.
Его дети помимо общеобразовательной школы ходят в спортивную секцию, танцевальный ансамбль, дополнительно изучают иностранный язык, занимаются волонтерством, участвуют в «долгоиграющих» конкурсах (с региональными и всероссийскими этапами и поездками) и многих других мероприятиях. Однако сказать, что ребята что-то не успевают, нельзя, уверяет отец.
«Они ежедневно загружены, почти всё по четкому расписанию, но, наверное, оно и к лучшему - приучаются к самодисциплине и меньше времени остается на всё необязательное и всякую ерунду. Домашние задания запредельно много времени не отнимают - учатся оба практически на отлично, почти со всей домашкой сами справляются относительно легко и быстро. На отдых время тоже остается - и в будние дни, и особенно в выходные. Поэтому удается достаточно часто путешествовать, пусть не на большие расстояния и ненадолго, на пару дней по области и Северо-Западу. Более продолжительные и дальние поездки возможны только на каникулах», - рассказал Сергей.
В Пскове и области ежегодно строят и модернизируют школы, что позволяет постепенно решать проблему обучения детей во вторую смену. Но с повестки данный вопрос всё ещё не снят. Многие учащиеся фактически лишены возможности развиваться в направлениях, к которым имеют склонности, так как не могут посещать нужные учреждения допобразования. Да, всегда есть альтернатива, но она не каждому по вкусу и по карману. Для родителей это тоже головная боль, так как большинство из них работают и не в силах соотнести свой режим дня со школьным расписанием и графиком кружков. Возможно, появление новых учебных заведений упростит жизнь семей, но и в сфере дополнительного образования неплохо бы что-то поменять.
Ульяна Лаблюк