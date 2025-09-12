Общество

Псковичи стали использовать ИИ-функции в онлайн-коммуникациях на 70% больше

Платформа для бизнес-коммуникаций и совместной работы МТС Линк изучила активность россиян в сервисе. У пользователей Псковщины этим летом значительно возрос интерес к ИИ-функциям сервиса, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Бьютификация изображения пользователя, шумоподавление, размытие и замена фона — всеми этими функциями на основе искусственного интеллекта в МТС Линк псковичи активно пользовались с июня по август 2025 года. Спрос на ИИ-технологии в онлайн-коммуникации на Псковщине вырос в целом на 70%. Наиболее востребованной функцией стал ИИ-ассистент, потребность в котором у пользователей из региона возросла на 150%. Второй по популярности стала саммаризация, рост спроса на эту функцию составил 70% относительно весны. Стабильный интерес к себе вызывает и транскрибация — летом ее использовали так же часто, как и весной.

Псковичи регулярно попадают в топы программы по использованию разнообразных функций сервиса в коммуникациях. Так, этой весной Псковщина вошла в десятку регионов, жители которых наиболее активно осваивали онлайн-обучение с помощью конструктора курсов на платформе.