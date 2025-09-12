Общество

За неделю клещи в Псковской области покусали почти 100 человек

В Псковской области клещи всё ещё активны. И до первых заморозков могут поджидать в траве, на лесных тропинках и даже в городских парках, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по региону.

С 4 по 10 сентября в медицинские организации Псковской области по поводу присасывания клещей обратилось 96 человек, в том числе 24 ребенка. С начала сезона от клещей пострадали 3117 человек, в том числе 801 ребенок.

Смотрите также Клещи в Псковской области будут активны до первых заморозков — Роспотребнадзор

По местам присасывания клещей преобладают участки по месту жительства в сельских поселениях, дачные товарищества, лес, неорганизованные места отдыха.

С начала сезона в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций исследовано 3294 клеща, из них снятых с пострадавших – 2408 (за неделю 88), из природных биотопов – 886. Пораженность клещей клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:

клещевым вирусным энцефалитом – 0,12%,

иксодовым клещевым боррелиозом – 24,42%,

моноцитарным эрлихиозом человека – 2,12%,

гранулоцитарным анаплазмозом человека – 1,58%.

В 2025 году зарегистрировано четыре случая клещевого вирусного энцефалита, в том числе у двух детей, семь случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, в том числе у одного ребенка.

Перед летним сезоном были проведены акарицидные обработки на территории 675 га, в том числе в летних оздоровительных лагерях – 190 га.