Глава Островского района посетил центральную котельную города

Глава Островского района Дмитрий Быстров посетил центральную котельную города с целью оценить состояние объектов теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Фото: Дмитрий Быстров / Telegram-канал

Как пояснил директор МУП «ЖКХ» Островского района Владимир Никифоров, в целом готовность инфраструктуры теплоснабжения в Островском районе к новому отопительному сезону оценивается более чем на 90%. В настоящее время завершается комплекс профилактических работ на котельных и тепловых сетях. Проводится текущий ремонт оборудования, а также устраняются неполадки на проблемных участках тепловых трасс.



«Нацелил директора ресурсоснабжающей организации на непрерывный контроль всех проводимых и запланированных мероприятий, чтобы обеспечить качественную подготовку к зимнему периоду и бесперебойное теплоснабжение жителей в предстоящем отопительном сезоне», - пишет Дмитрий Быстров.

Также с Владимиром Никифоровым глава Островского района обсудил дальнейшие планы по модернизации и обновлению оборудования котельных, внедрению современных автоматизированных систем управления, чтобы более точно контролировать процесс теплоснабжения и экономить ресурсы.



Дмитрий Быстров отмечает, что подготовка идет полным ходом, на большинстве объектах работы уже завершены и специалисты стараются устранить проблемы на непростых участках. Надо приложить все усилия к тому, чтобы мы штатно вошли в отопительный сезон и все социальные объекты, учреждения культуры, образования, спорта, а также многоквартирные дома своевременно получили тепло.