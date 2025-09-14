Общество

Офтальмолог назвал основные причины ухудшения зрения у людей

Ухудшение зрения становится одной из наиболее распространенных проблем современного общества. Согласно данным исследований, более 2,5 млрд человек на планете сталкиваются с близорукостью или дальнозоркостью, и большая часть из них — люди трудоспособного возраста. Об этом 14 сентября рассказал врач-офтальмолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Сино Гозиев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ /Сергей Лантюхов

Проблемы со зрением часто развиваются из-за излишней нагрузки на глаза, вызванной постоянным использованием гаджетов. В результате зрительные мышцы перестают нормально функционировать, что ведет к утомлению глаз и снижению четкости изображения. На их состояние также может повлиять использование неправильных очков или контактных линз, пишут Известия.

«Ухудшение зрения также может быть связано с различными внутренними нарушениями. Например, у людей с гипертонией или диабетом сосуды сетчатки страдают в первую очередь, а это напрямую отражается на остроте зрения. Бывает, что изменения связаны с гормональной перестройкой: беременность, роды, климакс — всё это может сопровождаться временным ухудшением зрения», — сказал врач.

Помимо этого, добавил он, возрастные изменения также становятся причиной ухудшения зрения. После 40 лет почти у каждого человека наблюдается снижение эластичности хрусталика, что приводит к возрастной дальнозоркости. В некоторых случаях это может перерасти в более серьезные заболевания, такие как катаракта, глаукома или дегенеративные изменения сетчатки. Такие состояния требуют внимательного контроля и, в некоторых случаях, хирургического вмешательства.

Специалист отметил, что своевременное обращение к врачу является обязательным при любых изменениях в зрении. Современная офтальмология предоставляет широкий спектр методов коррекции — от корректирующих линз до лазерной хирургии. Однако главное — это профилактика, которая может значительно снизить риск возникновения серьезных заболеваний. Регулярные перерывы при работе с экранами, сбалансированное питание, защита глаз от ультрафиолетового излучения и отказ от вредных привычек являются важными мерами для сохранения здоровья.

«Беречь зрение стоит так же внимательно, как сердце или суставы. Ведь от него напрямую зависит качество жизни, и чем раньше вы начнете заботиться о глазах, тем дольше сохраните четкий и яркий взгляд на мир», — заключил офтальмолог.