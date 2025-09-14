Общество

Сергей Вострецов: МРОТ должен быть реальным, а не номинальным

Минимальный размер оплаты труда должен быть реальным, а не номинальным, такое мнение высказал председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.

Глава СОЦПРОФ считает ситуацию с МРОТ тревожной и указывает, что формальное соблюдение закона не решает проблему бедности.



«Мы видим парадокс: на бумаге зарплаты растут, но в реальности число людей, живущих на доходы ниже минимального уровня, увеличивается. Это значит, что МРОТ у нас зачастую выполняет функцию статистического показателя, а не реальной социальной гарантии. СОЦПРОФ всегда говорил: минимальный размер оплаты труда должен быть таким, чтобы человек, работая даже на полставки, не скатывался в бедность. Сегодняшние данные Росстата подтверждают, что в первую очередь страдают бюджетники — именно те, кто обеспечивает работу школ, больниц, социальных учреждений. Государство не может перекладывать ответственность за достойный доход этих людей на формулировку “неполная занятость”. Наша позиция однозначна: МРОТ должен быть реальным, а не номинальным. Если мы хотим строить социально справедливое общество, то рост минимальной зарплаты должен идти впереди инфляции и реального подорожания жизни, а не догонять их через несколько лет», - сказал Сергей Вострецов.

По его мнению, предстоящее повышение МРОТ до 27 093 рублей в 2026 году — шаг в правильном направлении, однако он требует «системного подхода и жесткого контроля исполнения на местах».

По данным Росстата, в 2025 году 2,6 процента работающих россиян получают зарплату ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Этот показатель стал максимальным с 2019 года, когда аналогичный уровень составлял 2,9 процента.

Основной вклад в рост числа низкооплачиваемых работников внес бюджетный сектор: здесь доля граждан с доходами ниже МРОТ достигла 4,2 процента (в 2019 году — 4,5 процента). В частном секторе показатель остается стабильным — 1,1 процента с 2023 года.

Минимальный размер оплаты труда в 2025 году составляет 22 440 рублей. В 2026 году он должен вырасти до 27 093 рублей. Сейчас же, по данным Минтруда, ниже этого будущего уровня получают более 6 процентов граждан.