Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Парижский вечер в ресторане «Гельдт»
ПЛН 25 лет
Господин Рейтингомер
вкусно и полезно плавленый сыр
Поднять из руин Романова горка в Пскове
развивающие секции для детей
о работе профсоюзных здравниц
МАФы Пскова и Великих Лук
Педагог стала фермером
ПЛН-25 Вызовы для лидера
 
 
 
ещё Общество 14.09.2025 17:580 Теплое начало рабочей недели прогнозируют синоптики на Северо-Западе 16.09.2025 18:120 «Обкромсавших» деревья на Завеличье в Пскове привлекут к ответственности 16.09.2025 18:000 На личный прием к сенатору Наталье Мельниковой в Пскове обратились шесть человек 16.09.2025 17:570 День в истории ПЛН. 16 сентября 16.09.2025 17:430 Более двух тысяч псковичей стали участниками второго сезона конкурса «Это у нас семейное» 16.09.2025 17:200 Александр Котов: Участники программы «Героев земли Псковской» прошли огонь и воду
 
 
 
Самое популярное 13.09.2025 11:000 Интерактив: Кто «обкромсал» деревья? 11.09.2025 13:170 Появились кадры спасения упавшей с моста Невского в Пскове женщины 15.09.2025 08:382 Опубликованы предварительные итоги выборов в муниципальные Собрания в Псковской области 12.09.2025 07:350 Беспилотник был сбит ночью над Псковской областью 11.09.2025 21:460 Фотофакт: Полиция задержала мужчину у ТЦ «Р-16» в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Более двух тысяч псковичей стали участниками второго сезона конкурса «Это у нас семейное»

16.09.2025 17:43|ПсковКомментариев: 0

Завершилась регистрация на участие во втором сезоне конкурса «Это у нас семейное» – народного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». За три с половиной месяца заявки подал 726 191 человек, из них от Псковской области 2 666 человек. Конкурс в этом году стал частью нацпроекта «Семья». Победители проекта получат 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, а все финалисты – семейные путешествия по России, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО «Россия – страна возможностей».

Фото: АНО «Россия – страна возможностей»

«Президент России Владимир Путин не зря назвал проект “Это у нас семейное” самым народным. Во втором сезоне конкурс, который в этом году стал частью национального проекта “Семья”, снова собрал огромное количество уникальных, самобытных, талантливых семей. Сейчас участники второго сезона выполняют задания, где изучают свою родословную, рассказывают о традициях, которые передаются из поколения в поколение, находят общие увлечения. Я уверена, что такие проекты, как “Это у нас семейное”, вносят значительный вклад в сохранение нашего культурного кода. Они напоминают нам о силе преемственности, о важности корней и о том, что именно в семье закладываются основы патриотизма, трудолюбия и любви к своей Родине. Все это делает Россию единой и сильной», – отметила заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

От Псковской области на конкурс зарегистрировалось 2666 человек, это 847 семейных команд.

«Конкурс “Это у нас семейное” вновь доказал, что нет ничего сильнее семейной поддержки и общих традиций! И это неудивительно, ведь он стал самым народным и душевным проектом на нашей платформе. Для многих семей по всей стране он уже стал доброй традицией, не просто соревнованием, а возможностью стать еще ближе, вместе создать новые теплые воспоминания и открыть в себе и своих близких новые таланты. В этом сезоне к нам присоединился 726 191 человек, это почти на 140 тысяч больше, чем в прошлом году. Приятно видеть, что конкурс объединяет такие разные и дружные семьи – в нем участвуют 196 576 семей из крупных мегаполисов и самых маленьких сел. Самому младшему из наших участников всего пять лет, а старшее поколение представлено настоящими долгожителями. Среди них есть и ветераны Великой Отечественной войны, и труженики тыла. Окончание приема заявок – это только начало большого и увлекательного пути. Впереди еще две недели дистанционного этапа, где каждой семье предстоит выполнить интересные задания. Вы сможете всем вместе окунуться в мир поэзии на “Пушкинских чтениях” или провести “Кулинарный вечер”, лепя пельмени и рассказывая о своих семейных рецептах. Для любителей природы есть задание “Зеленое достижение” – посадить растение и вместе ухаживать за ним, а для самых активных – “Необычная разминка”, которая зарядит бодростью и хорошим настроением. Впереди у вас – большой путь, полный открытий и радости совместного творчества. Мы будем с огромным интересом знакомиться с вашими работами, следить за успехами каждой семьи и с нетерпением ждать обратной связи. Делитесь своими историями, становитесь ближе друг к другу, и пусть этот конкурс подарит вам множество счастливых моментов», – отметил генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

 

Большей частью в конкурсе участвуют представительницы прекрасного пола – 61%, мужчины составляют 39%. Около 25% от общего числа участников – родители и законные представители, еще 25% – дети, 16% составляют бабушки и дедушки. Среди участников также более 7 500 прабабушек и прадедушек. Представители пяти поколений насчитываются в 959 семьях.

Дистанционный этап завершится 1 октября, его финальным заданием станет викторина на знание истории и культуры России. В семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф участникам открыты задания по различным темам  – творчество, культура, история, семейные традиции, волонтерство. Среди них есть испытания от членов Наблюдательного совета и партнеров конкурса.

«Я не понаслышке знаю, как важно в насыщенном и сложном графике находить время для самых близких. Конкурс “Это у нас семейное” – прекрасный повод отложить гаджеты в сторону, увидеть, как горят глаза вашего ребенка, как мудро советует бабушка и как по-новому раскрываются ваши родные, увлеченные общим делом! Такие моменты дарят нам общие воспоминания – самый ценный капитал семьи. От души поздравляю всех, кто решился и стал участником конкурса – вас ждут впечатления на всю жизнь! Впереди множество интересных заданий, и я желаю семьям согласия и радости от процесса совместного творчества и общения», – отметила российская телеведущая, член наблюдательного совета конкурса «Это у нас семейное» Мария Ситтель.

По итогам дистанционного этапа вскоре будут определены полуфиналисты конкурса, которые представят свои регионы в окружных полуфиналах. Информация о допуске семейной команды к окружному полуфиналу будет размещена в ее семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф. А летом 2026 года – в День семьи, любви и верности – состоится финал второго сезона конкурса «Это у нас семейное».

В первом сезоне конкурса «Это у нас семейное» приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране. Старт второму сезону конкурса «Это у нас семейное» дал президент России Владимир Путин на заседании Наблюдательного совета президентской платформы «Россия – страна возможностей» 27 мая.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какой масштабный проект в дорожной инфраструктуре Пскова необходим в первую очередь?
В опросе приняло участие 95 человек
16.09.2025, 18:120 «Обкромсавших» деревья на Завеличье в Пскове привлекут к ответственности 16.09.2025, 18:000 На личный прием к сенатору Наталье Мельниковой в Пскове обратились шесть человек 16.09.2025, 17:580 За границу — чаще, отдых — короче: как меняются туристические привычки жителей Пскова 16.09.2025, 17:570 День в истории ПЛН. 16 сентября
16.09.2025, 17:480 «Кузница»: Грамотное обращение с ТКО в Псковской области – это возможно? ВИДЕО 16.09.2025, 17:450 Выставку фотопроекта «Продело» откроют на псковском производстве 16.09.2025, 17:430 Более двух тысяч псковичей стали участниками второго сезона конкурса «Это у нас семейное» 16.09.2025, 17:410 Какой мусор необходимо сортировать у себя дома, ответили псковичам
16.09.2025, 17:350 Научно-практическая конференция «Духовный путь Земли Великолукской пройдет в ноябре 16.09.2025, 17:300 «Гонки по вертикали»: лидеры и аутсайдеры муниципальных выборов. ВИДЕО 16.09.2025, 17:290 Группа «Конец фильма» выступит в Пскове 27 сентября 16.09.2025, 17:200 Александр Котов: Участники программы «Героев земли Псковской» прошли огонь и воду
16.09.2025, 17:170 Псковский музей открывает виртуальную выставку о подвиге летчиков 158-го авиационного полка ПВО 16.09.2025, 17:100 Книгу «А. И. Белинский. Избранные страницы жизни» представят в Пскове 16.09.2025, 17:030 Проект бюджета на три года внесут в Госдуму до 1 октября 16.09.2025, 16:591 Кадры для региона: дан старт этапу наставничества программы «Герои земли Псковской»
16.09.2025, 16:530 Межрайонный турнир по мини-футболу пройдёт в Новоржеве в память о погибших воинах 16.09.2025, 16:480 Три псковских автора отмечены на Школе литературного мастерства Союза писателей 16.09.2025, 16:440 За неделю заболеваемость ОРВИ в Псковской области выросла в два раза 16.09.2025, 16:410 Установлена пятая карантинная зона по повилике в Великолукском районе
16.09.2025, 16:380 «Гонки по вертикали»: лидеры и аутсайдеры муниципальных выборов 16.09.2025, 16:330 ВЦИОМ: Почти 30% россиян верят, что их тайно чипируют 16.09.2025, 16:330 Стало известно, какие правила нарушил попавший под суд начальник испытательного центра псковского завода  16.09.2025, 16:290 Дмитрий Мельников принял участие в ежегодной конференции поставщиков «АвтоВАЗ»
16.09.2025, 16:230 «Беседка»: Как доехать до моря на велосипеде и без денег? ВИДЕО 16.09.2025, 16:140 Музыканты и вокалисты из Пскова дадут концерт в Вечаше 16.09.2025, 16:130 Подоходный дом 16.09.2025, 16:030 Пропавший автобус-труженик у здания «Псковавтотранс» находится на реставрации
16.09.2025, 15:580 Шоу автозвука устроит Pskov Racing Team на автофестивале к 25-летию ПЛН 16.09.2025, 15:470 Эстонская партия призвала закрыть контрольную линию на Чудском и Псковском озерах 16.09.2025, 15:430 Складирование не относящегося к ТКО мусора на контейнерных площадках запрещено — Денис Кузнецов 16.09.2025, 15:390 Умер американский актер и режиссер Роберт Редфорд
16.09.2025, 15:380 Со страховой компании взыскали почти 300 тысяч рублей за повреждение заправки в Опочке 16.09.2025, 15:340 В Пскове у водителя конфисковали Mitsubishi за нетрезвое вождение 16.09.2025, 15:270 Мельницу Рудольфа Кикута на реке Обдех освятили в Печорском округе 16.09.2025, 15:230 Выставка графики «Анна Каренина» откроется в Пскове 19 сентября
16.09.2025, 15:210 Александр Стройло: Художником стал из зависти 16.09.2025, 15:130 «Чёрного копателя» осудили в Пскове за хранение боеприпасов из найденного блиндажа  16.09.2025, 15:060 Влияющие на работу экотехнопарка факторы перечислил Денис Кузнецов 16.09.2025, 14:540 С января по август «Ласточки» перевезли между Псковом и Петербургом свыше 565 тысяч пассажиров
16.09.2025, 14:510 Выставка «Урок равновесия» откроется в музее-заповеднике «Изборск» 16.09.2025, 14:470 Увеличить оплачиваемый отпуск с 28 до 35 дней предложили в Госдуме 16.09.2025, 14:270 Андрей Склюев из Екатеринбурга совершает велопутешествие в Сочи без денег и сейчас находится в Пскове 16.09.2025, 14:180 Проблем с запчастями на Sollers и ГАЗ нет — руководитель автосалона «Бизнес Град»
16.09.2025, 14:120 Стартовало серийное производство отечественного банкомата НОБЭКС с высокой степенью локализации 16.09.2025, 14:100 Денис Кузнецов: Экотехнопарк можно достроить до конца года 16.09.2025, 14:000 «Дневной дозор»: Предварительные итоги выборов-2025 16.09.2025, 13:530 Ввоз 20,5 тонны яблок из Молдовы в Псковской области запрещен из-за недостатков в документации
16.09.2025, 13:370 Руководитель автосалона «Бизнес Град» назвал плюсы пикапов Sollers 16.09.2025, 13:320 Акция «На работу на велосипеде» пройдет в Пскове 24 сентября 16.09.2025, 13:280 Дожди и до +20 градусов прогнозируют в Псковской области 17 сентября 16.09.2025, 13:260 Псковский археолог проведет лекцию о тайной стороне Ледового побоища
16.09.2025, 13:140 Водитель Peugeot устроила ДТП на улице Труда в Пскове. ФОТО 16.09.2025, 13:130 Сотрудники администрации города Великие Луки прошли вакцинацию от гриппа 16.09.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: об обращении с ТКО в Псковской области 16.09.2025, 13:010 Директор псковского музея приняла участие в масштабном съезде в Петербурге
16.09.2025, 12:450 Ночная литургия пройдёт в Троицком соборе Пскова 19-20 сентября 16.09.2025, 12:430 Сергей Вострецов: МРОТ должен быть реальным, а не номинальным 16.09.2025, 12:290 Михаил Ведерников: Выборы прошли спокойно, прозрачно, легитимно 16.09.2025, 12:191 Поднять из руин: что ждет Романову горку в Пскове
16.09.2025, 12:170 Псковичка Валерия Зайцева вышла в финал конкурса «Мисс Россия 2025» 16.09.2025, 12:080 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Как доехать до моря на велосипеде и без денег? 16.09.2025, 12:000 Яркие, талантливые, успешные — рассказываем о фотографах и видеооператорах ПЛН. Часть 6 16.09.2025, 11:491 Владимир Якушев: «Единая Россия» нарастила поддержку избирателей на выборах в административных центрах
16.09.2025, 11:330 «Кузница»: Грамотное обращение с ТКО в Псковской области – это возможно? 16.09.2025, 11:290 Появилось фото сгоревшего на АЗС в Печорах Mercedes 16.09.2025, 11:180 Руководитель автосалона «Бизнес Град» рассказал историю бренда Sollers 16.09.2025, 11:140 Короткое замыкание стало причиной пожара в дновском поселке Дачное
16.09.2025, 11:110 «Беседка»: «Бизнес Град» на автофестивале к 25-летию ПЛН. ВИДЕО 16.09.2025, 11:060 В Пскове спасли дикую куницу, забравшуюся в мебельный магазин 16.09.2025, 10:510 Жилой дом подожгли в псковской деревне Гора-Каменка 16.09.2025, 10:410 Мошенники под маской брокеров и фотографов обманули псковичей на 300 тысяч рублей
16.09.2025, 10:270 «Беседка»: Как доехать до моря на велосипеде и без денег? 16.09.2025, 10:140 Двухэтажный жилой дом горел в Идрице 16.09.2025, 10:020 Прыгнувший за борт прогулочного теплохода в районе Снятной горы в Пскове мужчина найден мертвым 16.09.2025, 09:480 В Пскове задержан подозреваемый в краже из магазина на улице Труда
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru