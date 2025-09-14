Общество

Ввоз 20,5 тонны яблок из Молдовы в Псковской области запрещен из-за недостатков в документации

Россельхознадзор запретил ввоз партии свежих яблок на российско-латвийской границе в Псковской области из Республики Молдова из-за отсутствия необходимых отметок в фитосанитарных документах, сообщили Псковской Ленте Новостей в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В ходе карантинного фитосанитарного контроля, проведенного государственным инспектором Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора на фитосанитарном контрольном посте (ФКП) Бурачки, было проверено 20,5 тонны свежих яблок, выращенных в Республике Молдова. Специалист ведомства выявил, что фитосанитарный сертификат содержит незаверенные изменения о номере транспортного средства, что делает его недействительным.

В результате фитосанитарный сертификат был признан не подтверждающим соответствие ввозимой партии яблок предъявляемым карантинным фитосанитарным требованиям. Ввоз данной партии на территорию Российской Федерации был запрещен.