Общество

Команда КВН «Камбаламба» из Пскова вышла в финал Первой лиги

Команда КВН «Камбаламба», представляющая Псков, попала в финал «Первой» телевизионной лиги Международного союза клуба веселых и находчивых, сообщили Псковской Ленте Новостей в коллективе.

Фото: Первая лига КВН. Пермь / «ВКонтакте»

Полуфинал состоял из четырех конкурсов: приветствие, импровизационный конкурс, капитанский конкурс и музыкальное домашнее задание.

В игре 17 сентября за проход в финал будут бороться оставшиеся команды из разных городов России.

Напомним, что команда приехала в Пермь для участия в полуфинале «Первой» телевизионной лиги Международного союза КВН.

Ранее в эфире ПЛН FM секретами актуального юмора поделились участники команды Александра Михайлова и Илгар Шарифов.