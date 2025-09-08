Общество

Команда КВН «Камбаламба» из Пскова прибыла в Пермь на полуфинал Первой лиги

Команда КВН «Камбаламба», представляющая Псков, 9 сентября приехала в Пермь для участия в полуфинале «Первой» телевизионной лиги Международного союза клуба веселых и находчивых, сообщили Псковской Ленте Новостей в коллективе.

Фото: «Камбаламба»

Редакторские просмотры команды стартовали 9 сентября, а сами игры пройдут 16 и 17 сентября. В какой из дней будет выступать команда КВН «Камбаламба», станет известно позже.

Полуфинал будет состоять из четырех конкурсов: приветствие, импровизационный конкурс, капитанский конкурс и музыкальное домашнее задание.

В играх 16 и 17 сентября за проход в финал будут бороться восемь команд из разных городов России и не только. Команда КВН «Камбаламба» выражает благодарность комитету по молодежной политике Псковской области, а также «Центру молодежи и общественных инициатив» Псковской области за помощь в организации поездки команды.

Ранее вышел первый выпуск «Первой» телевизионной лиги МС КВН с участием команды КВН «Камбаламба», представляющей город Псков. Посмотреть его можно по ссылке ниже.