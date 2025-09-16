Общество

Александр Козловский: Мы храним историю великого подвига псковских воинов

Хранить память и историю великих подвигов псковичей, погибших при защите Отечества, призвал в своем Telegram-канале депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

«Сегодня – День памяти псковичей, погибших при защите Отечества. В этот день мы вспоминаем наших земляков – Героев, погибших, защищая нашу с вами Родину, сражаясь за счастливое будущее наших детей. Мы помним каждого. Мы благодарим всех. Мы храним историю великого Подвига, написанного нашими предками-псковичами и современниками», - сказал Александр Козловский.

Он отметил, что инициатива увековечения исторической памяти о подвиге и мужестве жителей Псковской области, проходивших службу как на территории региона, так и за его пределами, принадлежит губернатору Михаилу Ведерникову.

«Дата была выбрана не случайно. 18 сентября 1581 года (8 сентября по старому стилю) псковичи в ходе Ливонской войны отразили атаку польско-литовского войска. Сражение стало самой крупной неудачей Стефана Батория и определило для России исход Ливонской войны, длившейся четверть века. Литовский король был вынужден пойти на мирные переговоры», - добавил депутат.