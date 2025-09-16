Общество

Сотрудникам Псковского филиала университета ФСИН напомнили об ответственности за коррупцию

Сотрудникам Псковского филиала университета ФСИН России напомнили о необходимости соблюдения антикоррупционного законодательства, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учебного заведения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

Под руководством начальника образовательной организации Александра Сысоева состоялось занятие по служебной подготовке, на котором сотрудникам напомнили об ответственности за совершение преступлений и правонарушений коррупционной направленности и необходимости определенных действий при склонении к их совершению.

С докладом «Противодействие коррупции как основная стратегия государственной политики» выступила старший юрисконсульт юридической группы Елена Кононова, отметив, что задача каждого гражданина России – выбрать неприятие коррупционных действий как личную ценность и стандарт поведения.

Отмечается, что в Псковском филиале университета ФСИН мероприятия антикоррупционной направленности проводятся на регулярной основе, в том числе с участием представителей правоохранительных органов региона.