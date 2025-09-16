Общество

На заводе «Титан-Полимер» автоматизируют лабораторные измерения

В лаборатории завода «Титан-Полимер» ввели в эксплуатацию новый автоматизированный лабораторный прибор – толщиномер. Прибор обеспечивает высокоточные измерения толщины пленки с минимальным участием оператора, что ускоряет контроль качества и снижает влияние человеческого фактора, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе завода.

Толщиномер позволяет оперативно контролировать качество продукции на всех этапах технологического процесса.

Оснащение рабочих мест автоматизированным оборудованием дает персоналу возможность своевременно вносить корректировки в режим работы и обеспечивать стабильное качество продукции.

«Каждый рулон пленки, изготавливаемый на нашем предприятии, проходит многоуровневую систему контроля качества, что гарантирует полное соответствие стандартам и нормативам. Для этого мы повышаем квалификацию специалистов и внедряем современное оборудование. В ближайших планах – расширение парка лабораторного оборудования, что позволит внедрить методики контроля качества не только готовой продукции, но и для входного сырья», - отметила директор по качеству завода «Титан-Полимер» Наталья Абрамова.