«Автомобильный центр Псков» демонстрирует самые востребованные модели авто на празднике ПЛН

«Автомобильный центр Псков» на Ижорского, 36 демонстрирует самые востребованные модели авто на автофестивале-выставке «Автомир Пскова-25», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«Фестиваль - это отличная возможность пообщаться с экспертами, получить профессиональные консультации и прочувствовать настоящую праздничную атмосферу, которую создает «Псковская лента новостей» для своих читателей и слушателей», - отметил генеральный директор автосалона Вадим Боровко.
Салон представил самые востребованные модели Chery в России: Tiggo 4, новый фаворит российских автолюбителей — Chery Tiggo 7L, Chery Tiggo 9 и, что особенно интересно, флагман нового бренда Tenet — T8.
Автосалон разыграет на празднике брендированные пакеты с футболкой и термокружкой, а также зимний набор с шапкой, шарфом, перчатками из натуральной шерсти и плед.
Партнерами фестиваля выступили «Бизнес Град», лизинговая компания CARCADE, «Автосалон №1», «Автомобильный Центр Псков», «Авто-АС», «Лидер Авто», «Автосалон 1» и сервис по замене масла SPOT.
Категория 6+