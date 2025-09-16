Общество

Псковские профсоюзы поздравили работников лесной отрасли с профессиональным праздником

Поздравления в адрес работников лесной отрасли направил председатель Псковской территориальной профсоюзной организации

работников лесных отраслей Российской Федерации

Андрей Стегний.

«В это воскресенье, 21 сентября, мы поздравляем с профессиональным праздником, Днем работников леса, всех, кто причастен к благородному труду сохранения и приумножения лесных богатств нашей Родины», - сказал Андрей Стегний.

Он подчеркнул, что сотрудники ежедневно занимаетесь охраной лесов от пожаров и браконьеров, проводите профилактические работы, восстанавливаете леса.

«Ваш труд тяжел и благороден. Ваши знания и опыт помогают сохранять и наращивать лесной фонд страны. От имени профсоюзов Псковской области позвольте поздравить вас и пожелать успехов в труде, развития, здоровья и благополучия, мирного неба», - добавил Андрей Стегний.