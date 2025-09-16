Общество

Как помочь людям с деменцией, рассказали в псковском минздраве

Как помочь людям с деменцией и самому себе, рассказали Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения в Псковской области.

Фото здесь и далее: Минздрав России

Деменция — тяжелое состояние, связанное с развивающейся беспомощностью у людей с различными заболеваниями головного мозга. В силу определенных причин частота возникновения деменции существенно нарастает с возрастом, в абсолютном большинстве случаев развиваясь у людей старше 60 лет.

Важно:

Для людей, ухаживающих за больными с деменцией, типична более высокая заболеваемость сердечно-сосудистыми, неврологическими и другими расстройствами;

У близких людей больного значительно повышается риск последующего развития деменции;

Врач может подобрать корректирующее лечение для отдельных симптомов деменции — агрессивности, раздражительности и других симптомов.

Существуют специализированные сообщества, объединяющие лиц, чьи семьи столкнулись с проблемой деменции. В рамках этих сообществ люди находят понимание, принятие, происходит дестигматизация.