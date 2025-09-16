Как помочь людям с деменцией, рассказали в псковском минздраве

Как помочь людям с деменцией и самому себе, рассказали Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения в Псковской области.
Фото здесь и далее: Минздрав России
Деменция — тяжелое состояние, связанное с развивающейся беспомощностью у людей с различными заболеваниями головного мозга. В силу определенных причин частота возникновения деменции существенно нарастает с возрастом, в абсолютном большинстве случаев развиваясь у людей старше 60 лет.
Важно:
Существуют специализированные сообщества, объединяющие лиц, чьи семьи столкнулись с проблемой деменции. В рамках этих сообществ люди находят понимание, принятие, происходит дестигматизация.