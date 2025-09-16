Общество

Авторы идей о популяризации загородной жизни из Псковской области могут заявиться на премию

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации объявило старт национальной премии «МедиаПоле». Лучшие авторы материалов о жизни и развитии сельских территорий встретятся в финале в Москве, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Проект реализуется в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Основные цели премии — выявление и поддержка авторов медиаконтента, создающих материалы о жизни на загородных территориях России, а также вовлечение молодежи в создание качественных медийных проектов.

В национальной премии «МедиаПоле» могут принять участие граждане Российской Федерации от 18 лет — индивидуальные авторы, блогеры, студенты, молодые специалисты, авторы медиаконтента. Прием заявок на премию продлится до 17 октября. В состав жюри войдут известные эксперты медиасферы, которые отберут 100 лучших проектов.

В конце ноября финалисты отправятся в Москву, где примут участие в двухдневной деловой программе, познакомятся с известными блогерами и экспертами отрасли, а также посетят лучшие медиацентры страны. Победители получат дипломы и сертификаты Минсельхоза России. Призовой фонд составляет 4,5 миллиона рублей.

Подробности и форма подачи заявок доступны на официальном сайте: медиаполе.рф, а также в социальных сетях конкурса.