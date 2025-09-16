Общество

Два тематических приема пройдут в приемных «Единой России» в Псковской области

Региональная и местные общественные приемные «Единой России» проведут сразу два тематических приема для жителей Псковской области 26 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

С 10:00 до 13:00 граждане смогут получить бесплатную юридическую помощь от специалистов «Ассоциации юристов». Квалифицированные правоведы ответят на вопросы по различным отраслям права и помогут разобраться в сложных правовых ситуациях.

Одновременно в приемной пройдет единый день приема родителей дошкольников. Консультации проведет уполномоченный по правам ребенка Наталия Соколова. Родители смогут обратиться с вопросами, касающимися защиты прав детей дошкольного возраста, получения мест в детских садах и других актуальных проблем.

Такой формат позволит максимально эффективно использовать время посетителей и обеспечить комплексную помощь гражданам по наиболее востребованным направлениям, пояснили в отделении.

Кроме того, приемы будут организованы на базе местных общественных приемных «Единой России» в городе Великие Луки и районных центрах области.

Личные приемы граждан по различным вопросам проводятся в региональной и местных общественных приемных «Единой России» в рамках реализации народной программы. Социальная поддержка граждан является одним из ключевых направлений народной программы «Единой России». Как правило, социальная помощь включает в себя оказание поддержки гражданам в сложных жизненных ситуациях, таких как безработица, болезнь, инвалидность и другие. Это может включать в себя предоставление консультационной помощи, психологической поддержки, разъяснения о наличии образовательных программ и многое другое.

Предварительная запись на прием и дополнительная информация по телефону: (8112) 66-25-12.