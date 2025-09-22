Общество

Останки пяти человек обнаружили поисковики на месте концлагеря под Псковом

Останки пяти человек обнаружили поисковики на месте лагеря для военнопленных и гражданских лиц у деревни Подборовье-1 в Псковском районе, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве молодежной политики Псковской области.

Фото здесь и далее: «Без срока давности» / Telegram

Работы поисковики провели по проекту «Без срока давности».

При обследовании участка с использованием георадара выявлен противотанковый ров с захоронением на глубине около 1,5 м, в два слоя.

В ходе эксгумации извлечены пять тел: одна женщина, один подросток и три военнопленных; у двух бойцов обнаружены солдатские медальоны, направленные на экспертизу. Место законсервировано.

Найденные останки переданы на судебно-медицинскую экспертизу; по её результатам материалы планируется приобщить к общему делу о преступлениях оккупационного режима.

По предварительным оценкам участников, в рве может находиться порядка ста жертв; дальнейшие поисковые и экспертные работы будут продолжены.

В экспедиции участвовали криминалисты Следственного комитета РФ по СЗФО и поисковые отряды «Зов партизан» и «Боевая единица» (Великий Новгород), «Журавли» (Дедовичи), «Норд» (Северодвинск). Привлекались также местные жители и региональное отделение поискового движения.