Круглый стол к 645-й годовщине победы в Куликовской битве провели в Пскове

Круглый стол «И была брань крепкая и сеча злая», посвященный Дню воинской славы России – Дню победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год), состоялся среди курсантов Псковского филиала университета ФСИН России, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

Фото: пресс-служба Псковского УФСИН России

«Мы не должны забывать славные страницы боевого прошлого нашей страны», – сказала доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Наталья Патраш, открывая научное мероприятие, на котором курсантам предстояло обсудить судьбоносность победы русских войск в Куликовской битве.

После этого курсанты выступили с докладами по теме круглого стола и обсудили наиболее значимые эпизоды сражения и его причины, уделив большое внимание величию подвига русского народа, сокрушившего на Куликовом поле могучее ордынское войско.

Кроме того, курсанты отметили, что историческое событие нашло отображение в древнерусских летописях, фольклоре, художественной литературе и искусстве.