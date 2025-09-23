Псковcкая обл.
Общество

Псковичка Валерия Зайцева прошла первую неделю подготовки к финалу «Мисс Россия 2025»

23.09.2025 16:57|ПсковКомментариев: 0

В Москве полным ходом идет подготовка к финалу национального конкурса красоты «Мисс Россия 2025». Среди 50 финалисток — представительница Пскова Валерия Зайцева, которая успешно завершила первую неделю интенсивных репетиций и тренировок, сообщили Псковской Ленте Новостей в дирекции конкурса «Мисс Псков».

Фотографии предоставили в дирекции конкурса «Мисс Псков»

Валерия Зайцева, победительница открытого кастинга «Мисс Россия 2024», стала одной из претенденток на главную корону страны в этом году. Вместе с другими девушками со всей России псковичка погрузилась в насыщенную программу подготовки: репетиции дефиле, профессиональные фотосессии, а также активное знакомство с конкурсантками.

Впереди у финалисток несколько ключевых этапов, включая конкурс талантов и показ национальных костюмов. Ярким завершением конкурсного периода станет финальное шоу, которое состоится 4 октября в Москве.

Победительница конкурса получит корону от ювелирного дома Mercury, денежный приз в размере одного миллиона рублей и право представить Россию на международном конкурсе «Мисс Вселенная», который пройдет в ноябре этого года в Таиланде.

Конкурс «Мисс Россия» — это ежегодное мероприятие, впервые проведенное в Париже в 1927 году, изначально для русских эмигранток. В Советском Союзе он был возрожден в 1989 году под названием «Мисс СССР» и с тех пор проходит в Москве. С 2016 года конкурс патронирует Министерство культуры РФ. Победительница получает корону из белого золота, денежный приз и возможность представлять Россию на международных конкурсах.

 

В 2024 году титул «Мисс Россия» завоевала Валентина Алексеева, которая вошла в число 12 лучших участниц на «Мисс Вселенная».

Источник: Псковская Лента Новостей
