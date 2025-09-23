Проект закона «О Почетном доноре Псковской области» сняли с повестки профильного комитета Собрания

Проект закона «О Почетном доноре Псковской области» сняли с повестки комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: Псковское областное Собрание депутатов
Законопроект был внесен лидером фракции «ЛДПР», депутатом Антоном Минаковым.
Напомним, ранее, на комитете по бюджету, финансам и налоговой политике, также был отозван законопроект Антона Минакова об установлении Дня многодетной семьи.
Ранее Антон Минаков рассказывал о подготовке законопроекта «О Почетном доноре Псковской области» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).