Общество

Псковская команда КВН «Хочу погладить» прошла в финал лиги «Молодёжь Москвы»

Псковская команда КВН «Хочу погладить» выиграла полуфинал лиги «Молодёжь Москвы», который прошёл вчера, 23 сентября. Благодаря победе команда прошла в финал, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В полуфинале за проход в следующий этап псковичи боролись с пятью командами. Игра состояла из четырёх конкурсов: приветствие, разминка, сложная ситуация и домашнее задание. После первых двух конкурсов команда имела одинаковые баллы с одним из соперников. Но по итогу игры «Хочу погладить» смогли оторваться от второго места на два балла.

Теперь псковичи поборются за титул чемпионов лиги «Молодёжь Москвы» сезона 2025 года. Финал пройдёт в конце октября.

Напомним, что 7-8 октября команда «Хочу погладить» сыграет в полуфинале Центральной лиги «Нева» в Санкт-Петербурге.